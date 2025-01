Telegram ajoute une nouvelle option de vérification contre les arnaques

Telegram a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle fonctionnalité permettant à des services tiers officiels d’attribuer des icônes de vérification supplémentaires aux comptes et discussions des utilisateurs. Cette vérification vise à réduire les arnaques et à lutter contre la désinformation.

Une vérification tierce pour plus de sécurité

Bien que Telegram propose déjà un processus de vérification pour les personnalités publiques et les organisations, cette nouvelle fonctionnalité permettra à des services tiers de confiance de fournir des options de vérification supplémentaires.

Les comptes ou discussions bénéficiant d’une vérification tierce seront marqués d’un petit logo placé avant leur nom.

placé avant leur nom. En ouvrant le profil associé, les utilisateurs pourront consulter une explication détaillée sur le statut du compte et sa signification.

Une vérification distincte des badges classiques

Cette vérification tierce est indépendante des badges de vérification que Telegram fournit aux personnalités publiques et aux organisations. Un service souhaitant offrir une vérification tierce à d’autres utilisateurs doit d’abord être validé par Telegram et soumettre une demande d’application.

Telegram explique que cette vérification supplémentaire facilitera la tâche des utilisateurs qui souhaitent confirmer de manière indépendante l’identité des personnes qu’ils contactent ou des services avec lesquels ils interagissent.

Autres nouveautés sur Telegram

En plus de cette nouvelle option de vérification, Telegram a également introduit plusieurs améliorations, notamment :

Cadeaux collectifs personnalisés .

. Réactions pour les messages de service .

. Filtres de recherche avancés pour les messages.

Un lancement légèrement retardé

Telegram a indiqué que cette première mise à jour majeure de 2025 devait initialement être publiée le dernier jour de 2024. Cependant, elle a été retardée en raison d’un manque d’attention de l’équipe de validation d’Apple.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Telegram continue d’innover pour offrir à ses utilisateurs une expérience plus sécurisée et mieux adaptée aux besoins actuels en matière de protection et de fiabilité.