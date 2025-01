Les Ray-Ban Meta pourraient intégrer un écran dès 2025

Les Ray-Ban Meta ont été jusqu’à présent les lunettes connectées les plus populaires, grâce à un mélange attrayant de fonctionnalités intégrées dans un design pratiquement indiscernable de lunettes de soleil classiques.

Jusqu’à présent, toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle, les notifications et les messages dépendaient de haut-parleurs intégrés pour vous lire les informations. Mais selon un nouveau rapport, un futur modèle pourrait intégrer un écran, et il pourrait être lancé dès cette année.

Un futur modèle équipé d’un écran

Si écouter les lunettes nous lire des informations est souvent pratique, il y a des situations où un affichage visuel serait plus efficace. Nous pouvons lire un texte plus rapidement qu’il ne peut être lu à haute voix, et avoir le choix serait un réel avantage.

Selon un rapport du Financial Times, cette fonctionnalité pourrait arriver très bientôt :

« Meta prévoit d’ajouter des écrans à ses lunettes connectées Ray-Ban dès l’année prochaine, accélérant ainsi ses projets de créer des casques légers capables de remplacer le smartphone comme principal appareil informatique des consommateurs. »

Les lunettes, vendues en partenariat avec le groupe EssilorLuxottica, pourraient inclure un petit écran à l’intérieur des modèles à 300 $ .

à l’intérieur des modèles à . Ce nouvel écran serait utilisé pour afficher des notifications ou des réponses de l’assistant virtuel de Meta.

ou des réponses de l’assistant virtuel de Meta. Les nouvelles Ray-Ban pourraient être lancées dès le second semestre 2025, selon les sources proches du projet.

Une étape vers les Apple Glasses

Meta a déjà dévoilé un prototype de ses lunettes Orion AR cet été. Bien qu’encore encombrantes, et avec un coût de fabrication estimé à 10 000 $, elles offrent un aperçu prometteur de ce que l’on pourrait attendre dans des lunettes plus légères et plus discrètes, semblables aux modèles actuels.

Un format lunettes est également considéré comme le but à long terme d’Apple, avec le Vision Pro comme première étape vers les Apple Glasses. Bien que la reconnaissance vocale soit probablement incluse, Apple devrait se concentrer fortement sur des écrans intégrés.

En 2019 déjà, des rapports suggéraient qu’Apple envisageait que ses lunettes de réalité augmentée finissent par remplacer l’iPhone. Bien que ce scénario reste débattu, il semble évident que les lunettes connectées joueront un rôle majeur dans notre futur technologique.