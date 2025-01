HomePod mini 2 de 2025 : le point sur les rumeurs

Lancé en 2020 aux côtés de l’iPhone 12, le HomePod mini a peu évolué depuis. Apple a introduit de nouvelles couleurs en 2021, telles que le bleu, l’orange et le jaune, et a remplacé le Gris Sidéral par le Minuit cette année, utilisant un tissu en mesh désormais 100% recyclé.

Concept d’Homepod Mini et de Homepod 2

Cependant, pour la première fois en cinq ans, Apple s’apprête à mettre à jour son enceinte portative en laçant un HomePod mini 2 doté de quelques améliorations clés.

Une nouvelle puce réseau

Parmi les améliorations annoncées, la plus notable est l’ajout d’une puce réseau interne conçue par Apple, connue sous le nom de code ‘Proxima’. Le HomePod mini sera l’un des premiers produits à intégrer cette puce, qui apportera le Wi-Fi 6E.

De plus, selon Mark Gurman de Bloomberg, cette puce pourrait permettre au HomePod mini 2 de servir de point d’accès sans fil. Cela pourrait transformer le HomePod mini en un élément d’un réseau maillé Wi-Fi, similaire à l’ancien AirPort Express d’Apple. Toutefois, il reste à voir si Apple exploitera cette capacité dès son lancement.

Pas encore de support pour Apple Intelligence

Bien que le HomePod mini 2 semble être un excellent candidat pour les fonctionnalités Apple Intelligence, il n’est pas prévu, selon les rumeurs actuelles, que ce produit ou le HomePod classique bénéficie de cette prise en charge.

Pour intégrer Apple Intelligence, Apple devrait équiper le HomePod mini d’une puce plus puissante comme l’A17 Pro ou l’A18, ce qui augmenterait significativement les coûts. À l’heure actuelle, le HomePod mini utilise la puce S5, issue de l’Apple Watch Series 5 et de la première génération d’Apple Watch SE.

Cela dit, des alternatives pourraient être explorées, comme une intégration de ChatGPT ou le recours à des fonctionnalités basées sur le Private Cloud Compute, permettant à Siri d’être plus performant sans nécessiter une puissance de calcul élevée sur l’appareil lui-même. Ces options impliqueraient des coûts de serveur pour Apple, qui pourraient soit être absorbés par l’entreprise, soit conditionnés à un abonnement à un certain niveau d’iCloud+.

HomePod mini 2 : date de sortie prévue

D’après Mark Gurman, la sortie du HomePod mini 2 est prévue pour l’année prochaine. Apple commencera à intégrer la puce combinant Wi-Fi et Bluetooth dans ses nouveaux appareils pour la maison, dont des versions mises à jour de son Apple TV et du HomePod mini.

Une étape vers un HomePod plus intelligent

Avec ces améliorations, le HomePod mini 2 pourrait s’imposer comme un produit encore plus polyvalent, prêt à enrichir l’écosystème Apple pour la maison connectée. Cependant, l’absence prévue d’Apple Intelligence reste un point de réflexion pour les utilisateurs espérant un Siri plus performant et intégré à des technologies d’IA. La sortie en 2024 pourrait également marquer le début de fonctionnalités encore à venir pour cet appareil.