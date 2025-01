Apple Vision Pro : la production pourrait être déjà arrêtée

Le casque Vision Pro d’Apple, premier du genre, pourrait avoir cessé sa production, à la suite de rapports évoquant une demande réduite et des coupures de production plus tôt dans l’année.

Production réduite et arrêt possible

En octobre, Wayne Ma de The Information a révélé qu’Apple avait brusquement réduit la production du Vision Pro, avec des plans potentiels pour arrêter complètement la fabrication de la version actuelle d’ici fin 2024. Alors que l’année touche à sa fin, cela signifie que l’appareil pourrait ne plus être en production active.

Selon des personnes directement impliquées dans la fabrication des composants, cette réduction de la production aurait commencé dès l’été. Cela suggère qu’Apple dispose désormais d’un stock suffisant pour répondre à la demande pendant toute la durée de vie restante du Vision Pro, jusqu’en 2025. Ce type de stratégie n’est pas inhabituel pour Apple avec des produits à faible demande, comme ce fut le cas pour l’iPhone 12 mini.

Faible demande et inventaire excédentaire

Le Vision Pro aurait connu une demande limitée, en grande partie à cause de son prix élevé (3 499 $) et d’un écosystème de contenu insuffisant. Selon The Information, les fournisseurs du Vision Pro ont produit suffisamment de composants pour assembler entre 500 000 et 600 000 casques. Certaines usines avaient déjà suspendu la production de composants dès mai, en raison des prévisions de faibles ventes d’Apple. Les entrepôts seraient ainsi remplis de dizaines de milliers de pièces non livrées.

Apple aurait informé Luxshare, l’entreprise chinoise responsable de l’assemblage du Vision Pro, de réduire la production en novembre. En octobre, Luxshare fabriquait environ 1 000 unités par jour, soit la moitié de son pic de production. Cependant, Apple pourrait reprendre la production si les ventes augmentaient, puisque les lignes de production n’ont pas encore été démantelées.

Focus sur un casque moins cher

Par ailleurs, Apple aurait suspendu le développement de la seconde génération du Vision Pro pour au moins un an, afin de se concentrer sur un casque moins coûteux. Apple aurait demandé à ses fournisseurs de préparer la fabrication de quatre millions de casques low-cost sur la durée de vie du futur produit, soit la moitié des quantités prévues pour le Vision Pro initial. Cela reflète des prévisions de ventes encore plus modestes pour ce modèle moins cher.

La faible demande pour le Vision Pro est principalement attribuée à son prix élevé et à un écosystème de contenu limité. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a décrit le Vision Pro comme un produit destiné aux early adopters, ciblant les utilisateurs intéressés par des technologies de pointe plutôt que le grand public.

Une seconde génération en préparation ?

Malgré l’arrêt apparent du développement de la deuxième génération, Apple pourrait tout de même lancer une mise à jour incrémentielle du Vision Pro avec des changements limités, comme une nouvelle puce. Selon The Information, cette mise à jour pourrait inclure une puce M5 et des améliorations grâce à Apple Intelligence. Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Kuo ont également mentionné qu’une version itérative est en cours de développement, avec une sortie prévue entre l’automne 2025 et le printemps 2026.

Ce modèle mis à jour devrait réutiliser de nombreux composants du Vision Pro de première génération, ce qui permettrait à Apple de réduire l’inventaire excédentaire dans sa chaîne d’approvisionnement.

Une étape clé pour le futur de la réalité spatiale

Bien que le Vision Pro n’ait pas encore trouvé son public, cette première génération semble surtout poser les bases pour l’avenir de la réalité spatiale selon Apple. Avec un modèle moins cher en développement et une seconde génération potentielle en préparation, Apple reste dans la course pour transformer cette vision technologique en un produit grand public.