iPhone SE 4 : cinq grandes nouveautés attendues l’année prochaine

Maintenant que la gamme iPhone 16 est disponible, certains se demandent déjà ce qui arrive ensuite. Cependant, ce ne sera pas l’iPhone 17, mais bien le prochain iPhone SE 4, attendu au printemps prochain, soit dans environ trois mois. Ce sera la première mise à jour de l’iPhone SE en trois ans, et probablement le plus grand changement de cette gamme depuis son lancement.

Un design modernisé et un meilleur écran

Depuis 2020, Apple a conservé le design de l’iPhone 8 pour ses iPhone SE, avec un écran LCD de 4,7 pouces, des bords arrondis et un bouton d’accueil. L’iPhone SE 4 devrait toutefois marquer un tournant.

Il adopterait un design similaire à celui de l’iPhone 14, avec un écran OLED de 6,1 pouces, des bords plats, la Face ID, et une encoche plus petite. Cependant, l’iPhone SE 4 devrait conserver un unique capteur photo arrière, contrairement à la double caméra de l’iPhone 14.

L’analyste d’écran Ross Young affirme que l’iPhone SE 4 utilisera le même panneau OLED de 6,1 pouces que l’iPhone 14, fourni par BOE et LG Display.

L’USB-C enfin adopté

Contrairement à l’iPhone 14 et aux anciens modèles SE, l’iPhone SE 4 abandonnera le connecteur Lightning au profit de l’USB-C. Cette transition est principalement motivée par une réglementation européenne exigeant un connecteur unifié pour tous les appareils.

Apple a déjà commencé cette transition avec la gamme iPhone 15, et l’iPhone SE 4 sera le dernier modèle à passer à l’USB-C. Cela permettra aux utilisateurs de charger leur iPhone SE avec le même câble que leur iPad ou MacBook.

Des caméras améliorées

L’iPhone SE 4 pourrait intégrer le même capteur arrière de 48 MP que l’iPhone 15, marquant une énorme amélioration par rapport au capteur de 12 MP de l’iPhone SE 3.

La caméra selfie serait également mise à niveau, passant à 12 MP, comme sur l’iPhone 15, contre 7 MP sur le modèle précédent.

Apple Intelligence pour tous

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone SE 4 prendra en charge Apple Intelligence, grâce à un processeur A18 et 8 Go de RAM. Cette fonctionnalité, habituellement réservée aux modèles premium, vise à mettre des outils d’intelligence artificielle avancés dans le plus grand nombre de mains possible.

Apple Intelligence inclut des fonctionnalités comme :

Outils d’écriture

Photos Clean Up pour organiser vos photos

pour organiser vos photos Genmoji , des emojis personnalisés

, des emojis personnalisés Image Playground

Résumé des notifications

Une nouvelle version de Siri

Le premier modem maison d’Apple

L’iPhone SE 4 sera le premier à utiliser un modem développé en interne par Apple, baptisé Centauri. Ce modem prendra en charge la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, et le GPS.

Apple cherche depuis longtemps à se détacher de Qualcomm, dont les modems sont parmi les composants les plus coûteux d’un iPhone. Ce modem interne pourrait contribuer à réduire les coûts, ce qui expliquerait le prix compétitif de l’iPhone SE 4.

Un prix attractif

D’après les rumeurs, l’iPhone SE 4 pourrait être légèrement plus cher, avec un prix de départ d’environ 499 $. Cela reste un excellent rapport qualité-prix, compte tenu de ses caractéristiques modernes.

L’iPhone 14, vendu actuellement à 599 $ aux Etats-Unis, pourrait être retiré de la gamme après le lancement de l’iPhone SE 4, ce qui donnerait lieu à une gamme harmonisée comme suit :

iPhone SE : 499 $

: 499 $ iPhone 15 : 699 $

: 699 $ iPhone 15 Plus : 799 $

: 799 $ iPhone 16 : 799 $

: 799 $ iPhone 16 Plus : 899 $

: 899 $ iPhone 16 Pro : 999 $

: 999 $ iPhone 16 Pro Max : 1199 $

Cette gamme proposerait ainsi des iPhones entièrement compatibles USB-C. L’iPhone SE 4, avec son prix abordable et ses fonctionnalités modernes, pourrait devenir un choix incontournable pour ceux qui souhaitent un iPhone puissant sans se ruiner.