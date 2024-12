Apple sera-t-elle la première entreprise valorisée à 4 000 milliards de dollars ?

Apple est sur le point de devenir la première entreprise de l’histoire à dépasser une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars, rapporte Fortune.

Le cours de l’action Apple (AAPL) a bondi de près de 40% en 2024. Avant l’ouverture des marchés le 27 décembre, la capitalisation boursière d’Apple atteignait 3 920 milliards de dollars, plaçant l’entreprise à une étape historique : un pas de plus vers la barre symbolique des 4 000 milliards de dollars, un record jamais atteint.

Une croissance portée par Apple Intelligence et les iPhone

Cette forte croissance est en grande partie attribuée à l’optimisme autour d’Apple Intelligence et à la force continue des cycles de renouvellement des iPhone.

Dans une note de recherche publiée le 26 décembre, l’analyste de Wedbush Daniel Ives a décrit Apple comme entrant dans une “ère dorée de croissance”, avec l’intelligence artificielle comme moteur central. Ives a relevé son objectif de prix pour l’action d’Apple à 325 $, citant les efforts continus de la société pour intégrer l’IA dans ses produits. Il a souligné que la stratégie actuelle d’Apple en matière d’IA est sous-estimée par le marché et que le développement de centaines d’applications sous la plateforme Apple Intelligence deviendra un nouveau catalyseur de croissance, en plus d’accélérer les mises à niveau d’iPhone au cours des 12 à 18 prochains mois.

“Les bases de la stratégie d’Apple en IA avec Apple Intelligence commencent à se former et transformeront le récit de croissance des consommateurs Apple dans les années à venir.” – Daniel Ives

Selon Ives, le développement d’applications liées à Apple Intelligence pourrait générer un revenu annuel de plusieurs milliards de dollars pour les Services d’Apple, tout en stimulant davantage les ventes d’iPhone.

L’avantage stratégique d’Apple

L’analyste de JPMorgan Samik Chatterjee prévoit également une croissance soutenue pour Apple, grâce à sa capacité à élargir sa base installée d’appareils, qui a dépassé les 2 milliards d’unités actives dans le monde en 2023. Chatterjee met en avant la transformation d’Apple vers les services et l’évolution continue de sa gamme de produits comme des facteurs clés de son succès.

Il souligne également l’engagement d’Apple envers ses actionnaires, avec des dividendes et des rachats d’actions représentant des centaines de milliards de dollars ces dernières années.

Les concurrents à la traîne

Les principaux concurrents d’Apple en termes de capitalisation boursière, Microsoft et Nvidia, ont également bénéficié des avancées dans l’IA, mais restent derrière, avec des valorisations de 3 260 milliards et 3 430 milliards de dollars, respectivement. Bien que Nvidia domine dans la technologie des GPU, essentielle pour l’IA générative, Apple semble bénéficier d’un avantage à long terme grâce à son contrôle total sur le matériel et le logiciel, ce qui lui permet de proposer une expérience utilisateur supérieure au sein de son écosystème.

Un moment historique à portée de main

Avec une stratégie solide et un positionnement axé sur l’IA et les services, Apple est sur le point de franchir la barre des 4 000 milliards de dollars, devenant ainsi la première entreprise à atteindre cette valorisation historique. La performance remarquable d’Apple montre une fois de plus sa capacité à transformer l’innovation en croissance durable.