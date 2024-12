OnePlus Open 2 : une fuite révèle son design et sa potentielle date de sortie

Le OnePlus Open, lancé en 2023, a su se démarquer parmi les smartphones pliables de 2024. Alors que l’arrivée de son successeur approche, les rumeurs et fuites suscitent déjà la curiosité. Cette semaine, une nouvelle fuite a révélé des détails sur le design, les spécifications et la date de sortie du OnePlus Open 2.

Leak supposé du OnePlus Open 2 – Source : SmartPrix

Un lancement prévu pour le premier trimestre 2025

Selon les rumeurs, le OnePlus Open 2 (et son équivalent Oppo Find X5) serait lancé début 2025, probablement en mars. Bien qu’une précédente fuite ait semé le doute, cette dernière annonce, appuyée par une rétractation de l’autre leaker, semble confirmer une présentation au premier trimestre 2025, peut-être lors du MWC, accompagné d’une nouvelle OnePlus Watch.

Un design raffiné et des dimensions optimisées

Les rendus publiés par SmartPrix, basés sur un prototype en phase avancée, montrent un design légèrement retravaillé par rapport à la première génération. Parmi les améliorations notables :

Un module photo arrière plus petit .

. Des courbes plus douces sur le panneau arrière.

sur le panneau arrière. Un appareil légèrement plus grand, mais plus fin, avec une épaisseur inférieure à 10 mm.

L’écran intérieur resterait inchangé, avec une taille de 8 pouces, accompagné d’un écran externe de 6,4 pouces, similaire à celui du Pixel 9 Pro Fold.

Une fiche technique haut de gamme

Le OnePlus Open 2 embarquerait des composants de pointe, incluant un Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi qu’ne batterie de 5 900 mAh avec une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

Côté photo, on retrouverait un module arrière composé de trois capteurs de 50 MP, ainsi que deux caméras selfie de 32 MP et 20 MP.

Le nouveau pliable inclura des fonctionnalités très attendues comme une meilleure résistance à l’eau, de nouvelles caméras, et la recharge sans fil, absente de la première génération.

Avec un design affiné, des spécifications renforcées et une autonomie impressionnante, le OnePlus Open 2 s’annonce comme un sérieux concurrent sur le marché des pliables de 2025. Rendez-vous en mars pour voir si ce modèle confirme toutes les attentes !