Bluesky lance une bêta de sa fonctionnalité de Tendances (Trending Topics)

La plateforme de microblogging Bluesky a annoncé cette semaine une nouvelle fonctionnalité importante pour ses utilisateurs : les Tendances (Trending Topics). Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais voir les sujets les plus discutés sur la plateforme. Cependant, cette fonctionnalité est encore en version bêta et comporte certaines limitations.

Les Trending Topics arrivent sur Bluesky

D’après l’annonce du compte officiel de Bluesky, la fonctionnalité Tendances est désormais disponible sur l’application et le site web. Comme attendu, les utilisateurs peuvent consulter une liste des sujets les plus populaires du moment sur Bluesky. En appuyant sur un sujet, Bluesky affiche les meilleurs posts et les posts récents liés à ce sujet.

Pour le moment, les Trending Topics sont globaux, ce qui signifie qu’ils ne varient pas selon les régions. De plus, Bluesky précise que cette fonctionnalité est encore en version bêta et comporte plusieurs limitations. Par exemple, elle est uniquement disponible pour les utilisateurs de Bluesky en anglais, bien que d’autres langues soient prévues à l’avenir.

Options de personnalisation pour les utilisateurs

Les utilisateurs ont la possibilité de désactiver les Trending Topics en appuyant sur le bouton “X” ou en désactivant la fonctionnalité dans les paramètres. Par ailleurs, les mots mis en sourdine ne s’afficheront pas dans les Tendances.

Avec cette mise à jour, Bluesky rivalise directement avec Threads, qui limite encore sa fonctionnalité de sujets tendances aux utilisateurs des États-Unis et du Japon.

Une croissance rapide pour Bluesky

Bluesky connaît une croissance fulgurante ces derniers mois. La plateforme a gagné 10 millions d’utilisateurs en un mois, portant son total à plus de 25 millions d’utilisateurs, selon des statistiques obtenues via l’API de la plateforme. Cette expansion rapide pousse également Meta à accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités pour Threads.

La concurrence entre Bluesky et Threads devient de plus en plus intense, alors qu’un nombre croissant d’utilisateurs cherche des alternatives à X (anciennement Twitter).

Disponibilité de l’application

L’application Bluesky est disponible gratuitement sur l’App Store et nécessite un iPhone tournant sous iOS 15.1 ou une version ultérieure. Assurez-vous de disposer de la dernière version de l’application pour accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités.