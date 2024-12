Vivo Y29 5G : écran 120 Hz, batterie 5500 mAh et certification IP64

Vivo a présenté aujourd’hui le Vivo Y29, successeur du Y28 lancé en janvier. Ce nouveau smartphone apporte des améliorations significatives, notamment une puce Dimensity 6300, un écran fluide, une batterie généreuse, et bien plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir.

Un écran immersif et lumineux

Le Vivo Y29 est équipé d’un écran LCD HD+ de 6,68 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience fluide et agréable, idéale pour le gaming ou le streaming. Avec une luminosité maximale de 1 000 nits, cet écran est parfaitement lisible, même en plein soleil. Sa densité de 264 ppi garantit des images nettes, et son poinçon centré abrite une caméra selfie de 8 MP.

Performances améliorées avec Dimensity 6300

Sous le capot, le Vivo Y29 est alimenté par le Dimensity 6300 de MediaTek, une mise à niveau par rapport au modèle précédent. Il fonctionne avec Android 14 et l’interface personnalisée Funtouch OS 14. Côté mémoire, le téléphone offre jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Des capacités photo polyvalentes

À l’arrière, le Vivo Y29 est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP, accompagné d’un capteur secondaire de 0,08 MP et d’un flash. Une particularité intéressante : un anneau lumineux multicolore qui peut s’allumer pour des rappels ou synchroniser des effets lumineux avec votre musique, ajoutant une touche unique à l’expérience utilisateur.

Une autonomie et une durabilité impressionnantes

Le Vivo Y29 embarque une batterie de 5 500 mAh, qui promet une longue autonomie, même pour une utilisation intensive. Grâce à la charge rapide de 44W, le smartphone peut être rechargé rapidement pour repartir à pleine puissance.

Le téléphone est également résistant aux éclaboussures et à la poussière (IP64) et certifié MIL-STD-810H, garantissant une robustesse contre les conditions difficiles.

Connectivité et fonctionnalités supplémentaires

Double haut-parleur pour un son stéréo immersif.

pour un son stéréo immersif. Connectivité 5G , idéale pour les téléchargements rapides et le streaming.

, idéale pour les téléchargements rapides et le streaming. Lecteur d’empreintes latéral, pratique et rapide pour déverrouiller votre appareil.

Prix et disponibilité

Le Vivo Y29 est déjà disponible en Inde sur le site officiel de Vivo, dans trois coloris élégants : Glacier Blue, Titanium Gold, et Diamond Black. Il est proposé en quatre configurations mémoire :