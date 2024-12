Si vous êtes un adepte de Pokémon Go mais que vous préférez éviter les activités en plein air, vous avez de la chance ! Bien que le jeu exige traditionnellement de marcher pour débloquer des fonctionnalités passionnantes, tout le monde n’a pas forcément envie de s’aventurer à l’extérieur. Dans ce guide, nous allons explorer les meilleures astuces pour jouer à Pokémon Go sans bouger. Continuez à lire pour découvrir comment profiter des fonctionnalités du jeu sans faire un seul pas.

Peut-on tromper Pokémon Go pour lui faire croire qu’on bouge ?

Oui, il existe plusieurs façons pour les joueurs de tromper Pokémon Go en lui faisant croire qu’ils marchent, même s’ils restent assis chez eux. Le jeu utilise la localisation de votre appareil pour déterminer si vous êtes en mouvement ou immobile, et certains joueurs manipulent ces données pour tromper le système. Toutefois, il est important de rappeler que ces astuces Pokémon Go de triche comportent des risques. Niantic, le développeur du jeu, surveille activement les tricheries et peut imposer des sanctions, comme des bannissements, en cas de non-respect des conditions d’utilisation.

Comment se déplacer dans Pokémon Go sans marcher ?

Si vous souhaitez apprendre à vous déplacer dans Pokémon Go sans marcher, vous êtes au bon endroit. Voici les meilleures méthodes pour y parvenir.

Méthode 1 : Utiliser iToolab AnyGo pour simuler des déplacements

La première et la principale façon de brouiller votre position dans Pokemon Go est d’utiliser un programme tiers tel que iToolab AnyGo-Changer Localisation iPhone Location. Cet outil vous permet de changer d’emplacement et de simuler votre position dans le jeu. Il permet de simuler la marche, en faisant croire au jeu que vous vous déplacez sans que vous ne bougiez réellement.

Principales fonctionnalités d’iToolab AnyGo :

Voici les principales caractéristiques de ce logiciel qui vous aideront dans le hack de marche de Pokémon Go :

Changer de localisation : iToolab AnyGo permet aux utilisateurs de changer la position gps de l’iphone sans jailbreak ni accès root.

iToolab AnyGo permet aux utilisateurs de changer la position gps de l’iphone sans jailbreak ni accès root. Compatibilité : le programme est compatible avec tous les appareils, y compris Windows, Mac, Android et iOS.

le programme est compatible avec tous les appareils, y compris Windows, Mac, Android et iOS. Commandes par joystick : il offre des commandes de joystick virtuelles qui vous permettent de modifier facilement les déplacements dans les jeux.

il offre des commandes de joystick virtuelles qui vous permettent de modifier facilement les déplacements dans les jeux. Modes multiples : AnyGo propose trois modes, dont Teleport, Two point et Multi-point, avec une vitesse personnalisée.

AnyGo propose trois modes, dont Teleport, Two point et Multi-point, avec une vitesse personnalisée. Pas d’erreur 12 : les joueurs n’ont pas à s’inquiéter de l’erreur 12 avec cet outil. Le programme règle les problèmes liés à l’erreur 12 de Pokémon Go en quelques secondes.

les joueurs n’ont pas à s’inquiéter de l’erreur 12 avec cet outil. Le programme règle les problèmes liés à l’erreur 12 de Pokémon Go en quelques secondes. Sûr et sécurisé : le programme n’enfreint aucun des termes et conditions du jeu. De plus, il offre une fonction de cooldown pour éviter les bannissements intempestifs.

le programme n’enfreint aucun des termes et conditions du jeu. De plus, il offre une fonction de cooldown pour éviter les bannissements intempestifs. Stable et sans plantage : le logiciel fonctionne parfaitement avec le jeu, sans planter ni interrompre le gameplay.

le logiciel fonctionne parfaitement avec le jeu, sans planter ni interrompre le gameplay. Compatible Android 15 et iOS 18 : le programme est compatible avec tous les appareils Android et iOS, y compris ceux fonctionnant sous Android 15 et iOS 18.

Comment marcher automatiquement sur l’iPhone ?

Si vous souhaitez changer la localisation de l’iPhone sans pc automatiquement, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez iToolab AnyGo sur votre appareil iOS. L’interface principale affichera votre emplacement actuel. Il vous suffit de saisir le nouvel emplacement que vous souhaitez définir et d’appuyer sur l’option de recherche.

2. Choisissez l’option Two point et sélectionnez un autre endroit. Tapez sur le bouton Walk pour commencer la fausse marche.

3. Personnalisez la vitesse de marche. Une fois arrivé au point d’arrivée, appuyez sur le bouton OK pour terminer le trajet.

Méthode 2 : Se connecter à un serveur VPN

Un VPN peut vous permettre de simuler des déplacements dans Pokémon Go en dissimulant votre localisation et en vous connectant à des serveurs situés dans différentes régions. Cependant, le seul inconvénient de cette méthode est qu’elle ne vous permet pas de déplacer des personnages dans le jeu. Si vous souhaitez toujours utiliser cette méthode, téléchargez un service VPN fiable sur Internet et installez-le sur votre appareil. Activez le VPN et votre emplacement sera modifié dans le jeu.

Méthode 3 : Participer à des raids à distance

Les raids à distance sont un moyen facile de participer aux combats de raid passionnants de Pokémon Go sans quitter votre domicile. Cette méthode ne nécessite pas de marcher et vous permet de rejoindre des combats de raid dans des gymnases éloignés de votre emplacement.

Méthode 4 : Définir le copain Pokémon

Choisir un copain Pokémon est un autre moyen de profiter de Pokémon Go sans avoir à marcher. Cette fonctionnalité vous permet de créer un lien avec un Pokemon spécifique en gagnant des bonbons, en débloquant des bonus et même en faisant apparaître votre ami sur la carte.

Méthode 5 : Utiliser des modules leurre

Comment attirer de bons Pokémon dans Pokémon Go sans marcher ? Les modules leurre sont les objets du jeu qui permettent aux joueurs d’attirer des Pokémon sauvages pendant 30 minutes. Si vous activez cette fonctionnalité, tous les Pokémon rares seront attirés vers vous, et vous pourrez facilement les attraper sans bouger de votre canapé.

Méthode 6 : Scripts de mouvement automatisés

Les scripts d’automatisation des déplacements sont des programmes ou des outils conçus pour simuler la marche ou le voyage dans Pokémon Go en automatisant le déplacement de votre personnage sur la carte. Ces scripts ont des schémas de marche naturels et vous permettent d’explorer le jeu sans bouger physiquement.

Méthode 7 : Suivi de la condition physique

Cette méthode permet également de débloquer des récompenses Pokémon sans faire d’activité physique intense. Les utilisateurs peuvent relier leur montre à la fonction de synchronisation avancée de Pokémon Go et l’utiliser pour débloquer des récompenses.

Méthode 8 : Adventure Sync avec Google Fit

Adventure Sync est une fonctionnalité de Pokémon Go qui permet de suivre votre activité physique même lorsque le jeu est fermé. Les joueurs peuvent facilement activer cette fonctionnalité en la reliant à Google Fit. Une fois connecté, le jeu suivra et comptera automatiquement la distance parcourue lors de vos activités quotidiennes.

Méthode 9 : Une balade à vélo ou en skateboard

La dernière méthode pour se déplacer dans Pokémon Go sans marcher est de faire du vélo ou du skateboard. Lancez simplement le jeu et allez faire un tour à vélo. Pédalez pendant 30 à 40 minutes : le jeu enregistrera le mouvement comme de la marche sans s’apercevoir que vous faites du vélo.

Questions sur la fausse marche dans Pokemon Go

1. Existe-t-il un moyen gratuit de modifier la localisation de l’iPhone dans Pokémon Go ?

Oui, il existe des méthodes gratuites pour changer de localisation dans Pokémon Go, mais nous ne préconisons pas de les utiliser car elles s’accompagnent du risque d’être détecté.

2. L’utilisation d’un spoofer de localisation est-elle sans danger ?

Les spoofers de localisation comme iToolab AnyGo sont tout à fait sûrs à utiliser.

3. Comment éviter d’être détecté lors d’un spoofing ?

L’utilisation d’un outil fiable comme iToolab AnyGo permet d’éviter la détection lors du spoofing. Ce programme offre des fonctionnalités avancées telles qu’un cooldown.

4. Que se passe-t-il si je suis banni de Pokémon Go ?

Si vous êtes banni du jeu, vous ne pourrez plus y jouer et toutes vos récompenses seront bloquées jusqu’à ce que le bannissement soit levé.

Conclusion

Comment marcher dans Pokémon Go sans bouger ? Ce guide est fait pour vous si vous cherchez à vous déplacer dans Pokémon Go sans bouger. Nous avons mentionné les 9 meilleures méthodes pour y parvenir, chacune offrant une approche unique. La solution la plus efficace consiste à utiliser un spoofer de localisation comme iToolab AnyGo.