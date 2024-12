Un HomePod avec écran 7 pouces, puce A18 et plus encore prévu pour 2025

Apple prévoit de lancer un nouvel HomePod équipé d’un écran LCD de 7 pouces, d’une puce A18 et du support d’Apple Intelligence en 2025, selon DigiTimes.

Concept de HomePod 2025 avec écran par @upintheozone sur X

Un prix raisonnable en perspective ?

On ignore encore le prix exact de ce HomePod équipé d’un écran, mais Apple viserait un positionnement tarifaire compétitif. Dans un rapport publié cette semaine, la publication sur la chaîne d’approvisionnement indique qu’Apple a sélectionné le fabricant chinois Tianma pour fournir les écrans LCD de l’appareil, à un coût exceptionnellement compétitif de 10 $ par panneau. Ce faible coût pourrait contribuer à rendre ce produit plus abordable.

Une rumeur qui prend forme

Un HomePod avec écran a fait l’objet de nombreuses rumeurs au cours des dernières années. Par exemple, au début du mois, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a également affirmé qu’un HomePod doté d’un écran de 6 à 7 pouces, d’une puce A18 et d’Apple Intelligence entrerait en production de masse au second semestre 2025. Selon Kuo, les fonctionnalités pour la maison connectée seraient au cœur de ce produit, laissant penser que ce HomePod avec écran serait également le hub domotique dont on parle depuis quelque temps.

Un design et un système d’exploitation dédiés

Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a décrit ce hub domotique d’Apple comme un “iPad carré” doté d’un écran d’environ 6 pouces. Il pourrait être fixé sur une base pour table avec un haut-parleur, ou monté sur un mur. Le dispositif tournerait sous un nouveau système d’exploitation appelé homeOS, avec un écran d’accueil personnalisable basé sur des widgets. Il serait centré sur Siri, Apple Intelligence et HomeKit.

Parmi ses fonctionnalités, le hub pourrait :

Servir de système de sécurité domestique , avec affichage des images des caméras de surveillance.

, avec affichage des images des caméras de surveillance. Intégrer une caméra pour effectuer des appels FaceTime.

Ce hub d’Apple entrerait en concurrence avec des produits comme le Nest Hub de Google ou l’Echo Show d’Amazon, vendus entre 150 et 400 $. Kuo et Gurman mentionnent également qu’Apple travaillerait sur une caméra de sécurité sans fil, conçue pour fonctionner avec ce hub.

Il reste incertain qu’Apple utilise le branding HomePod pour ce hub domestique, ou qu’il opte pour un tout nouveau nom. Par ailleurs, aucune information ne confirme si le HomePod actuel sera mis à jour l’année prochaine, mais un nouvel HomePod mini est attendu pour 2025.