OnePlus Watch 3 : même design, Wear OS 5 et couronne rotative ?

Une nouvelle montre connectée OnePlus est attendue dans les mois à venir. Selon une fuite récente, la OnePlus Watch 3 introduirait enfin une couronne rotative fonctionnelle, une fonctionnalité qui manquait à la génération précédente.

La potentielle future OnePlus Watch 3 – Source : SmartPrix

Un design similaire, mais avec des améliorations notables

La OnePlus Watch 2 avait marqué une nette amélioration par rapport à la première génération, en répondant aux attentes des utilisateurs grâce à une smartwatch complète sous Wear OS et offrant une excellente autonomie. D’après une fuite de SmartPrix, la OnePlus Watch 3 s’appuiera sur cette formule gagnante.

Le rapport indique que le design restera largement inchangé, comme le montrent quelques images recréées d’un prototype de l’appareil. De manière ironique, la OnePlus Watch 2R (modèle de milieu de cycle) avait moins de points communs avec la Watch 2 que cette Watch 3, selon ces rendus. Le plus grand changement concerne l’ajout d’une couronne digitale rotative. Sur la Watch 2, bien que la couronne puisse tourner, elle n’avait aucune fonction dans l’interface utilisateur, ce qui avait déçu beaucoup d’utilisateurs. Espérons que cela soit véritablement corrigé avec cette nouvelle génération.

Nouveautés attendues sur la OnePlus Watch 3

Parmi les améliorations, on retrouverait :

Un capteur de fréquence cardiaque amélioré avec prise en charge de l’ ECG .

avec prise en charge de l’ . Un support potentiel pour la connectivité LTE.

La montre devrait également être équipée de Wear OS 5 (mal orthographié comme “Watch OS 5” dans le rapport), laissant entendre que les modèles Watch 2 et 2R pourraient également bénéficier de cette mise à jour.

Caractéristiques techniques

Les spécifications resteront quasiment identiques, avec une puce Snapdragon W5 Gen 1, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, et la possibilité d’utiliser un RTOS en complément de Wear OS pour optimiser l’autonomie.

Le rapport mentionne une batterie de “plus de 500 mAh“, tandis que des fuites précédentes suggèrent qu’elle pourrait être encore plus grande.

Lancement prévu pour début 2025

La OnePlus Watch 3 devrait être lancée au cours du premier trimestre 2025, bien qu’aucune date précise ne soit encore confirmée. Le prochain grand événement de OnePlus est prévu pour le 7 janvier, avec le lancement de la série OnePlus 13, mais rien n’indique qu’une montre connectée accompagnera ces nouveaux smartphones.