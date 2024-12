Apple Watch Ultra 3 : trois nouvelles fonctionnalités arrivent l’année prochaine

L’Apple Watch Ultra, en dehors d’un très joli nouveau modèle en titane noir, n’a pas été significativement améliorée depuis 2023. L’année prochaine, cela va changer avec l’arrivée de l’Apple Watch Ultra 3. Voici trois nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur l’Apple Watch Ultra de troisième génération en 2025.

Concept d’Apple Watch Ultra 3 avec caméra 360° par Yanko Design

Détection de l’hypertension artérielle

Les nouvelles fonctionnalités santé sont une constante dans les mises à jour de l’Apple Watch. Selon Mark Gurman, en 2025, Apple prévoit d’introduire la détection de l’hypertension artérielle :

La fonctionnalité de pression artérielle… est conçue pour fonctionner de manière similaire au détecteur d’apnée du sommeil d’Apple. Elle ne fournira pas de mesures spécifiques — comme les niveaux diastoliques ou systoliques — mais elle informera les utilisateurs qu’ils pourraient être en état d’hypertension.

Gurman souligne que ce projet est en préparation depuis plusieurs années et a déjà été retardé auparavant, mais un lancement est désormais prévu pour 2025.

Messagerie par satellite sans iPhone

L’Apple Watch Ultra a toujours été destinée aux aventuriers et aux explorateurs, bien que le produit ait séduit de nombreux utilisateurs aux besoins plus simples. L’année prochaine, Apple ajoutera une nouvelle capacité spécialement pensée pour ceux qui aiment s’évader hors des sentiers battus. La messagerie par satellite arrive sur l’Apple Watch Ultra 3.

Voici à nouveau Gurman :

La technologie permettra aux utilisateurs de la montre connectée d’envoyer des messages texte hors réseau via la flotte de satellites de Globalstar Inc. lorsqu’ils n’ont pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Les utilisateurs d’iPhone bénéficient de cette technologie depuis quelques années, et elle s’est encore améliorée avec une mise à jour critique d’iOS 18. Cependant, l’Apple Watch n’a jamais eu sa propre connectivité par satellite. Avec la nouvelle Ultra 3, il sera plus facile que jamais pour les utilisateurs de laisser leur iPhone derrière eux et de profiter pleinement des activités en extérieur.

5G cellulaire pour la première fois

Cette troisième mise à jour se concentre également sur la connectivité. Alors que les précédents modèles Ultra se limitaient à la connectivité 4G LTE, Apple prévoit d’apporter la 5G à l’Apple Watch Ultra 3 l’année prochaine.

Cette mise à niveau prendra apparemment la forme de la 5G Redcap, une version moins énergivore de la 5G. Redcap ne peut pas atteindre les mêmes vitesses maximales que la 5G de votre iPhone, mais elle garantira que votre montre ne subit pas une perte importante d’autonomie.

Conclusion sur l’Apple Watch Ultra 3

La nouvelle Apple Watch Ultra 3 n’est pas attendue avant l’automne 2025, ce qui laisse encore beaucoup de temps pour que d’autres fuites de fonctionnalités aient lieu. Mais pour l’instant, il semble qu’Apple mise beaucoup sur l’Ultra 3 en tant que montre ultime pour les aventuriers.