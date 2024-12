Threads teste une nouvelle option pour programmer des publications

Meta travaille sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour Threads, sa plateforme de microblogging, et une autre très attendue est en route : la possibilité de programmer des publications pour une date ou une heure ultérieure.

Une option pour programmer les publications arrive sur Threads

L’option permettant de programmer des publications est actuellement testée auprès d’un petit groupe d’utilisateurs, selon l’annonce du compte officiel de Threads sur le réseau social. Meta a indiqué que cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs “bientôt”, sans toutefois préciser de date exacte.

Grâce à cette option, les utilisateurs de Threads pourront créer une publication et choisir de la programmer pour qu’elle soit publiée à un moment ultérieur. Une fois la fonctionnalité disponible, elle pourra être utilisée en appuyant sur le bouton à trois points dans l’éditeur de publication.

Les publications programmées apparaîtront dans le dossier Brouillons, accompagnées d’une étiquette indiquant la date et l’heure prévues pour leur publication. Les publications programmées pourront être modifiées ou supprimées avant leur mise en ligne.

Une intensification du développement de Threads

Meta semble accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités pour Threads, alors que sa plateforme concurrente Bluesky connaît une croissance significative. Plus tôt ce mois-ci, Threads a introduit la possibilité de suivre des comptes via d’autres utilisateurs, bien que cette fonctionnalité soit encore limitée. La plateforme permet également désormais de regarder des vidéos en mode paysage et de choisir un fil personnalisé par défaut.

L’application Threads est disponible gratuitement sur l’App Store. Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité de programmation lors de sa sortie, assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application installée.