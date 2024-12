Apple TV 2025 : quelles nouveautés prévues pour la box ?

L’actuelle Apple TV 4K est sortie il y a plus de deux ans, et un renouvellement de matériel commence à se faire attendre. Heureusement, des rumeurs récentes suggèrent qu’un nouveau modèle d’Apple TV sera lancé à un moment donné l’année prochaine.

Les rumeurs autour de la prochaine Apple TV

La semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple travaille sur sa propre puce combinant Wi-Fi et Bluetooth, qui sera déployée dans plusieurs appareils l’année prochaine, y compris dans de nouveaux modèles d’Apple TV et de HomePod mini.

Il a précisé que cette puce prendra en charge le Wi-Fi 6E, une mise à niveau par rapport à la prise en charge du Wi-Fi 6 de l’Apple TV actuelle.

Le Wi-Fi 6E étend les capacités du Wi-Fi 6 à la bande des 6 GHz, permettant des vitesses de connexion plus rapides et une réduction des interférences pour les appareils compatibles et les routeurs compatibles.

Un design similaire, mais des ajouts potentiels

Aucune rumeur ne mentionne de changement majeur de design pour la prochaine Apple TV. Toutefois, Gurman a indiqué qu’Apple aurait envisagé d’ajouter une caméra intégrée à un futur modèle.

Avec tvOS 17, une application FaceTime a été ajoutée à l’Apple TV, permettant de passer des appels vidéo en utilisant l’appareil photo arrière d’un iPhone ou d’un iPad connecté.

Si la prochaine Apple TV dispose d’une caméra intégrée, les utilisateurs n’auraient plus besoin d’un appareil externe pour effectuer des appels vidéo sur leur télévision.

Une nouvelle puce pour de meilleures performances

Sans surprise, la prochaine Apple TV devrait être équipée d’une puce plus récente pour offrir des performances améliorées. Le modèle actuel est équipé de la puce A15 Bionic, qui a fait ses débuts avec les iPhone 13 en 2021.

Depuis, Apple a lancé plusieurs nouvelles puces de la série A, y compris les A16 Bionic, A17 Pro, A18 et A18 Pro.

Un prix potentiellement plus abordable

La prochaine Apple TV pourrait également être proposée à un prix inférieur. L’analyste Ming-Chi Kuo a suggéré que le prochain modèle pourrait avoir un prix de départ en dessous des 100 $. Aux États-Unis, l’actuelle Apple TV est disponible en versions 64 Go et 128 Go, respectivement à 129 $ et 149 $.

Date de lancement potentielle

On ne sait pas exactement quand en 2025 la nouvelle Apple TV sera lancée. Voici un récapitulatif des dates d’annonce des cinq derniers modèles d’Apple TV :

Troisième génération de l’Apple TV 4K : octobre 2022

: octobre 2022 Deuxième génération de l’Apple TV 4K : avril 2021

: avril 2021 Première génération de l’Apple TV 4K : septembre 2017

: septembre 2017 Apple TV HD : septembre 2015

: septembre 2015 Troisième génération de l’Apple TV : mars 2012