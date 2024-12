AirTag 2 : sortie en 2025 avec une amélioration significative du suivi des objets ?

Apple prévoit de lancer une deuxième génération d’AirTag l’année prochaine, avec une portée “considérablement” augmentée pour le suivi des objets, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Concept d’AirTags 2 en différents coloris

Une nouvelle puce Ultra Wideband

Dans sa newsletter Power On, Gurman indique que le nouvel AirTag utilisera la deuxième génération de puce Ultra Wideband (UWB) d’Apple, ou une technologie équivalente. Cette puce a fait ses débuts l’année dernière avec l’iPhone 15 et l’Apple Watch Ultra 2, offrant une portée jusqu’à trois fois supérieure à celle de la première génération présente dans l’AirTag actuel. Gurman précise que la portée du nouvel AirTag devrait donc tripler par rapport au modèle actuel.

Sur les iPhone 15 et 16, la fonctionnalité Precision Finding permet de retrouver vos amis dans des lieux bondés avec une portée allant jusqu’à 60 mètres (environ 200 pieds). Le nouvel AirTag pourrait offrir une portée similaire.

Date de lancement et nouvelles fonctionnalités

Le mois dernier, Gurman a déclaré que l’AirTag 2 serait lancé vers la mi-2025. En plus de la portée étendue, le haut-parleur intégré sera plus difficile à retirer, une mesure visant à renforcer la sécurité et à prévenir les abus liés au suivi non autorisé. Cependant, Gurman ne prévoit pas de changements majeurs dans le design de l’accessoire.

Une attente de quatre ans

L’AirTag d’origine a été lancé en avril 2021, ce qui signifie qu’il y aura eu une attente d’environ quatre ans avant l’arrivée de la deuxième génération.