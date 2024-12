PeerTube lance son app mobile : une avancée majeure pour la plateforme décentralisée

PeerTube, souvent considérée comme l’alternative open-source et décentralisée à YouTube, continue d’évoluer avec une annonce majeure : le lancement de sa propre application mobile disponible sur Android et iOS. Développée par Framasoft, une association française spécialisée dans la création de logiciels libres, cette application marque une avancée significative pour le projet initié il y a sept ans.

Contrairement à YouTube, PeerTube ne centralise pas l’hébergement des vidéos. La plateforme fonctionne sur un modèle décentralisé, où les contenus sont stockés sur des serveurs individuels. Que ce soit des serveurs publics ou des serveurs privés créés par les utilisateurs eux-mêmes. Cette approche unique reflète l’objectif de Framasoft de proposer des outils respectueux des données personnelles et de la vie privée.

Des concessions pour s’adapter aux écosystèmes

Pour rendre l’application accessible au plus grand nombre, PeerTube a dû s’adapter aux exigences des plateformes de téléchargement comme le Play Store et l’App Store. Cela inclut notamment la présentation d’une liste de serveurs approuvés pour garantir une expérience utilisateur conforme aux politiques de ces écosystèmes. Apple, en particulier, impose des restrictions plus strictes, obligeant Framasoft à faire certains compromis.

Cependant, l’équipe de développement de PeerTube garde une vision ambitieuse pour l’avenir. L’objectif est d’élargir les possibilités de l’application, tout en maintenant les principes fondamentaux d’ouverture et de décentralisation.

Les futures fonctionnalités prévues pour 2025

En 2025, PeerTube prévoit d’enrichir son application avec de nouvelles fonctionnalités, notamment :

La lecture des vidéos en arrière-plan,

La création de comptes directement via l’application,

Une compatibilité native avec les tablettes et les téléviseurs,

Le téléchargement de vidéos pour un visionnage hors-ligne.

Ces améliorations dépendent toutefois de la capacité de Framasoft à collecter des fonds, l’association reposant principalement sur les dons pour financer ses projets.

Avec ce lancement, PeerTube renforce sa position comme une alternative crédible à YouTube, tout en continuant à défendre les valeurs de l’open-source et de la décentralisation. Une vision qui pourrait séduire un public toujours plus large à mesure que les fonctionnalités s’étoffent.