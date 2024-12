UPDF : le meilleur éditeur de PDF alimenté par l’IA pour Mac

Avez-vous besoin d’un outil PDF plus puissant que l’application Aperçu de votre Mac ou d’autres alternatives gratuites ? UPDF est un outil qui propose plus de puissance et de commodité dans un package premium. Alors, que propose-t-il pour son prix ? Et surtout, en vaut-il la peine ?

Pourquoi utiliser UPDF ?

UPDF est un éditeur PDF, un outil de marquage, un organisateur et un lecteur doté d’une interface moderne et minimaliste qui met l’accent sur le contenu. Bien que beaucoup d’entre nous se contentent d’applications PDF gratuites comme Aperçu, certains ont besoin d’outils plus performants pour annoter, partager, éditer et signer des PDF. C’est là qu’interviennent les applications premium comme UPDF.

L’application pour Mac dispose d’une interface à onglets permettant de travailler sur plusieurs fichiers PDF à la fois, avec une interface utilisateur simple visible sur les bords droit et gauche du document en cours de consultation. Ces commandes permettent de basculer entre les trois principaux modes : Lecture, Commentaire et Édition PDF. Il existe également des options séparées pour organiser, recadrer et accéder à d’autres outils de pages.

Un bouton de reconnaissance optique de caractères (OCR) apparaît sur le côté droit du document. Il est nécessaire de télécharger un plugin la première fois que vous cliquez dessus, après quoi un dialogue s’affiche pour créer une version consultable du document en cours de visualisation. L’OCR fonctionne correctement avec du texte tapé, mais rencontre de grandes difficultés avec l’écriture manuscrite.

Vous pouvez choisir entre un abonnement annuel à UPDF Pro ou un achat à vie. Le prix standard d’un compte annuel est de 49,99€, bien que lors de notre test, il était en promotion à 39,99€. L’achat définitif coûte 79,99€, en réduction à 69,99€ au moment de l’écriture de cet article. Notez qu’un assistant IA alimenté par GPT-4o avec essai gratuit de 7 jours (puis 69€/an) est proposé avec UPDF.

Si vous optez pour l’achat définitif, vous êtes couvert pour les “mises à jour mineures“, ce qui implique que les révisions majeures de l’application ne sont pas incluses. Les mises à jour de macOS d’Apple peuvent parfois nécessiter des remaniements importants, un problème qui ne se limite pas à UPDF mais aux logiciels sous licence en général. Les abonnés, quant à eux, bénéficient des dernières versions tant qu’ils restent abonnés.

Bien qu’une licence UPDF unique donne accès à toutes les versions (y compris Windows, iPhone/iPad et Android), notre test portait uniquement sur la version Mac. Heureusement, cela inclut une version native pour Apple Silicon (et pour les utilisateurs d’Intel). Notez qu’il ne s’agit pas de la version disponible sur le Mac App Store, mais d’une version téléchargeable depuis le site web de UPDF, car la version App Store ne prend pas en charge l’OCR.

Lecture et annotation

Les modes Lecture et Commentaire incluent tous les outils attendus d’un lecteur PDF premium. Vous pouvez ajouter des zones de texte, des commentaires et des légendes à l’aide de commandes distinctes, surligner du texte avec l’outil surligneur et annoter le texte en ligne avec des options telles que barré, souligné et double soulignement. Ces fonctions sont facilement accessibles via une interface flottante ou des raccourcis clavier.

Il est facile de supprimer vos surlignages et autres annotations en cliquant dessus et en appuyant sur la touche Supprimer. Cela fonctionne également avec les modifications effectuées dans d’autres éditeurs PDF, ce qu’Aperçu ne permet pas. Cela résout l’un des principaux inconvénients de l’outil intégré d’Apple. Annoter un document avec UPDF est une expérience bien plus agréable qu’avec Aperçu.

Un outil rudimentaire “crayon” permet de dessiner sur la page, avec des résultats attendus lorsque vous utilisez le trackpad ou la souris d’un MacBook Pro. Bien qu’il n’y ait aucun lissage du tracé, il est possible de modifier la couleur, l’épaisseur et l’opacité pour que votre document reste lisible, même si vos compétences en dessin laissent à désirer.

UPDF offre une large gamme de formes pour mettre en évidence des sections, des flèches pour attirer l’attention et un outil de lignes connectées. Il propose également une sélection de tampons avec des étiquettes telles que “Reçu”, “Revu”, “Signer ici” et “Initiales ici”.

Enfin, un outil de signature permet de créer et de stocker jusqu’à quatre signatures pour les utiliser à tout moment. Malheureusement, l’outil de signature via le trackpad ne fonctionnait pas sur le MacBook Pro 2021 utilisé pour ce test, ce qui fait d’Aperçu une meilleure option gratuite pour créer une signature convaincante. Ce problème pourrait être spécifique à ce modèle, mais il vaut la peine de tester cette fonctionnalité avant d’acheter, car la création d’une signature convaincante est cruciale.

Édition et organisation

L’édition du contenu original d’un PDF est une fonctionnalité souvent absente des outils gratuits. UPDF permet cela grâce au mode Édition, qui propose trois principaux outils : Texte, Image et Liens. Le mode Texte permet de sélectionner des blocs de texte et de modifier le contenu avec un curseur. Contrairement à certains éditeurs PDF (qui traitent le texte ligne par ligne), UPDF identifie bien les paragraphes, rendant l’édition rapide et facile.

Vous pouvez également ajouter des zones de texte, de la même manière que vous ajoutez des annotations. Malheureusement, UPDF ne mémorise pas les options de police et de taille de texte lorsque vous ajoutez une nouvelle zone de texte (ce qui s’applique également aux annotations), ce qui peut être agaçant si vous travaillez dans un document où l’espace est limité.

Les images peuvent être modifiées avec l’outil Image, en cliquant sur une image existante pour révéler des options de rotation, recadrage, extraction ou remplacement. Vous pouvez également cliquer ou glisser ailleurs dans le document pour insérer une image, bien que cette fonction ait parfois rencontré des problèmes lors de nos tests.

UPDF permet également d’ajouter des liens dans votre document, qu’ils soient visibles ou invisibles, pointant vers une adresse web ou une page spécifique du document PDF.

Organisation et partage

En cliquant sur “Organiser les pages”, une interface intuitive permet de réorganiser les pages PDF par glisser-déposer. Vous pouvez insérer, remplacer ou extraire des pages, ou diviser le PDF. UPDF propose également des outils pour appliquer des filigranes, des en-têtes/pieds de page, ou pour exporter vers des formats comme Word ou HTML.

Faut-il acheter UPDF pour Mac ?

UPDF s’en sort bien pour les fonctionnalités essentielles d’édition et d’annotation, mais quelques bugs nuisent à l’expérience globale. Pour son prix, il représente une alternative abordable à des outils comme Adobe Acrobat Pro. Avant d’investir, il est recommandé d’essayer la version gratuite pour évaluer si elle répond à vos besoins spécifiques.