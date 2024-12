Apple espère relancer le Vision Pro avec une nouvelle stratégie axée sur le gaming

Le casque Vision Pro d’Apple n’a pas su captiver les gamers du monde entier, un échec qui pourrait s’expliquer en partie par l’absence de support pour des contrôleurs VR dédiés. Bien qu’il soit compatible avec les manettes PS5 et Xbox, le casque ne prend pas en charge les accessoires de contrôle spécifiques conçus pour les contenus VR, et Apple a choisi de ne pas fabriquer de tels accessoires elle-même.

Une approche différente des concurrents

Il est possible qu’Apple ne considère pas le Vision Pro comme un appareil principalement destiné au gaming (ou, étant Apple, qu’elle ait sous-estimé l’importance du marché du jeu vidéo). Pourtant, d’autres casques, sans doute plus réussis, se concentrent largement sur cet aspect en termes de branding, de contenu et de support matériel. Le PlayStation VR2 de Sony est un exemple évident de direction qu’Apple pourrait envisager si elle souhaitait mieux s’implanter dans l’espace gaming.

Une collaboration avec Sony en cours

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple travaille actuellement avec Sony pour intégrer la compatibilité des contrôleurs VR2 au Vision Pro.

Ce projet est plus complexe qu’il n’y paraît, notamment parce que Sony ne vend pas actuellement ses contrôleurs séparément : ils sont uniquement disponibles en bundle avec le VR2. Pour rendre les contrôleurs accessibles aux propriétaires de Vision Pro, Sony devra gérer la logistique nécessaire pour les emballer et les expédier en tant que produits autonomes. Selon Gurman, Apple prévoit de vendre ces contrôleurs dans ses Apple Stores et sur son site web, tout comme elle propose déjà la manette DualSense de Sony.

Une alternative au suivi oculaire

Même si Apple continue de minimiser l’importance du gaming pour le Vision Pro, cette initiative pourrait être bénéfique. Gurman note que le contrôleur VR2 pourrait offrir une excellente alternative pour naviguer dans l’interface du casque sans dépendre exclusivement du système de suivi oculaire par défaut. Ceux qui trouvent cette interface peu intuitive ou difficile à utiliser pourraient préférer utiliser le Vision Pro de cette manière.

Des défis plus larges pour attirer les gamers

Cependant, l’ajout d’un accessoire gaming tiers ne suffira pas à transformer immédiatement le succès du Vision Pro. Si Apple veut séduire les gamers, elle devra convaincre davantage de développeurs de créer et de publier des jeux pour sa plateforme. Pour l’instant, les signaux en ce sens ne sont pas très encourageants.