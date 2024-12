OpenAI (ChatGPT) lance officiellement Sora, son modèle de génération vidéo

OpenAI a officiellement lancé Sora, son outil de génération vidéo alimenté par l’IA, accessible au grand public aux États-Unis.

Cette innovation marque une avancée majeure dans le domaine de l’IA générative, combinant les progrès d’OpenAI en matière de formation de modèles à grande échelle pour les vidéos et les images afin de produire des séquences vidéo de haute qualité et cohérentes.

À propos de Sora

Sora peut générer une variété de contenus, allant de visuels photoréalistes à des animations abstraites, tout en offrant des outils créatifs comme l’édition de storyboards et l’expansion vidéo.

L’objectif est de simplifier les processus complexes de création vidéo, répondant aux besoins d’industries telles que le cinéma, la publicité et le design.

Fonctionnalités clés de Sora

Animation d’images statiques : Les utilisateurs peuvent donner vie à des images fixes.

: Les utilisateurs peuvent donner vie à des images fixes. Remix de contenu existant : Modifier ou réinterpréter des vidéos existantes avec facilité.

: Modifier ou réinterpréter des vidéos existantes avec facilité. Sécurité et éthique : Chaque vidéo générée inclut des filigranes et des mesures de protection pour empêcher les abus, comme la génération de contenus impliquant des personnalités publiques ou du matériel protégé par des droits d’auteur.

Une introduction progressive

L’outil, initialement dévoilé plus tôt cette année, a été testé par des artistes visuels, designers et réalisateurs avant son lancement auprès du grand public.

Meeri Haataja, PDG et cofondatrice de Saidot, une start-up dédiée à la promotion d’écosystèmes IA responsables, et Matt Aldridge, consultant principal en solutions chez OpenText Cyber Security, ont tous deux réagi au lancement de Sora plus tôt cette année, soulignant son potentiel et ses implications dans le domaine de l’IA générative.