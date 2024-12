iPhone SE 4 : un objectif arrière 48 MP et une caméra TrueDepth 12 MP ?

Le prochain iPhone SE 4 d’Apple sera doté d’une caméra arrière unique de 48 mégapixels et d’une caméra avant TrueDepth de 12 mégapixels, selon un nouveau rapport provenant d’une chaîne d’approvisionnement sud-coréenne.

Fournisseurs des modules caméra

Selon ET News, l’entreprise sud-coréenne LG Innotek sera le principal fournisseur des modules caméra avant et arrière pour cet appareil plus abordable, dont le prix devrait avoisiner les 400 $ et dont le lancement est prévu pour le premier trimestre de l’année prochaine. Foxconn et Cowell Electronics contribueront également à la fourniture de composants pour les caméras.

Une configuration caméra inspirée de l’iPhone 16

L’actuel iPhone 16 utilise un objectif grand-angle de 48 mégapixels, que Apple qualifie d’objectif “Fusion” pour sa capacité à capturer des photos standard et des clichés avec un zoom 2x recadré. Il est également équipé d’une caméra avant TrueDepth de 12 mégapixels.

L’iPhone SE 4 pourrait reprendre cette configuration, mais sans la caméra Ultra Wide additionnelle que l’on trouve sur les modèles plus haut de gamme.

Caractéristiques attendues de l’iPhone SE 4

L’iPhone SE 4 devrait adopter un design tout écran, similaire à celui de l’iPhone 14, avec les fonctionnalités suivantes :

Face ID à la place de Touch ID.

à la place de Touch ID. Écran OLED de 6,06 pouces , remplaçant l’écran LCD.

de , remplaçant l’écran LCD. Port USB-C , conforme aux nouvelles normes européennes.

, conforme aux nouvelles normes européennes. Batterie similaire à celle de l’iPhone 14.

8 Go de RAM pour supporter les fonctionnalités Apple Intelligence .

pour supporter les fonctionnalités . Potentiellement un bouton Action multi-usages, remplaçant l’interrupteur de mode silencieux.

De plus, l’iPhone SE 4 sera probablement le premier appareil à intégrer une puce 5G conçue par Apple.

Un lancement prévu pour début 2025

Apple avait annoncé la troisième génération de l’iPhone SE le 8 mars 2022. Selon les rapports, son successeur, l’iPhone SE 4, pourrait être présenté autour de mars 2025.