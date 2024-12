OpenAI lance un abonnement ChatGPT Pro à 200 $/mois

OpenAI a annoncé hier le lancement de ChatGPT Pro, un service d’abonnement à 200 $ par mois offrant un accès illimité à OpenAI o1, le modèle de langage de nouvelle génération le plus avancé de l’entreprise.

Ce que comprend le plan ChatGPT Pro

L’abonnement inclut une utilisation illimitée des fonctionnalités suivantes :

OpenAI o1

o1-mini

GPT-4o

Advanced Voice

o1 pro mode, une version d’o1 qui utilise davantage de puissance de calcul pour fournir des réponses optimisées aux problèmes les plus complexes.

À l’avenir, ChatGPT Pro bénéficiera de fonctionnalités de productivité plus puissantes et plus exigeantes en termes de calcul, selon OpenAI.

Pourquoi un tarif élevé ?

Le mode o1 pro nécessite une puissance de calcul considérablement accrue pour résoudre des problèmes complexes, justifiant ainsi le tarif élevé de l’abonnement. OpenAI affirme que o1 pro réfléchit plus longtemps pour fournir les réponses les plus fiables, offrant des performances supérieures dans les benchmarks de machine learning (ML), notamment en mathématiques, sciences et codage.

Public cible

ChatGPT Pro est destiné principalement aux chercheurs, ingénieurs, et autres professionnels qui nécessitent une intelligence de qualité recherche dans leur travail quotidien.

Ce lancement marque une avancée significative dans les services d’IA pour les utilisateurs professionnels, offrant des outils adaptés aux besoins exigeants de recherche et de résolution de problèmes complexes.