Un iPhone pliable en 2026 pour relancer le marché des smartphones pliants ?

Le marché des smartphones pliables est en perte de vitesse et l’intérêt des consommateurs pour ce type d’appareil semble diminuer. Cependant, cela pourrait changer lorsqu’Apple lancera un iPhone pliable, selon l’analyste Ross Young.

Concept d’iPhone pliable violet

Dans un rapport sur le marché actuel des smartphones pliants, Young affirme qu’Apple devrait “entrer sur le marché des pliables” au cours du second semestre 2026. La “position dominante d’Apple dans les smartphones haut de gamme” pourrait entraîner une croissance significative de ce marché en 2026, marquant potentiellement une année record pour ce secteur.

Young prévoit une croissance de plus de 30% des ventes de téléphones pliables en 2026, suivie d’une croissance continue de 20% en 2027 et 2028.

Des rumeurs circulent depuis longtemps sur le développement d’un iPhone pliant par Apple, et certains analystes pensent que le géant américain pourrait enfin dévoiler ce produit vers le mois de septembre 2026.

Le premier iPhone pliable pourrait avoir une taille comprise entre 7,9 et 8,3 pouces, avec un design en “coquille” similaire au Galaxy Z Flip de Samsung. Un iPhone à clapet se plierait verticalement plutôt qu’horizontalement, permettant d’avoir un smartphone de taille normale lorsqu’il est déplié, et un appareil plus compact, facile à ranger dans une poche, lorsqu’il est plié.