Smartphones : les ventes d’iPhone stagnent malgré la reprise du marché mondial

Apple a connu une croissance minimale des ventes d’iPhone en 2024, malgré un rebond significatif du marché mondial des smartphones, selon de nouvelles données publiées par IDC. Les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 6,2% pour atteindre 1,24 milliard d’unités, mais les commandes d’iPhone n’ont progressé que de 0,4 % sur la même période.

Cette performance modérée met en évidence les défis auxquels Apple est confrontée sur des marchés clés comme la Chine, où les concurrents locaux gagnent du terrain grâce à des politiques tarifaires agressives et à une innovation technologique. Les fabricants chinois tels que Xiaomi et Huawei investissent massivement dans le développement matériel et logiciel ainsi que dans la conception de processeurs personnalisés. Huawei a récemment lancé son nouveau téléphone Mate 70, doté de puces développées en interne.

Ailleurs, les fabricants d’appareils Android ont collectivement stimulé la reprise du marché, enregistrant une croissance de 7,6%, principalement grâce à de solides performances sur les marchés émergents d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique. Ces fabricants semblent avoir réussi à séduire en proposant des appareils plus abordables, avec un prix de vente moyen de 295 $ contre plus de 1000 $ pour les iPhone haut de gamme d’Apple.

Malgré cette croissance plus lente, Apple a maintenu sa position de leader en termes de bénéfices dans l’industrie grâce à sa stratégie de prix premium. Toujours selon IDC, les perspectives d’Apple pourraient s’améliorer en 2025, avec une prévision de croissance de 3,1% pour les appareils iOS, contre 1,7% pour les smartphones Android.

Dans l’ensemble, la reprise du marché des smartphones a été alimentée par une demande soutenue de renouvellement d’appareils dans les régions où la pénétration des smartphones est plus faible. Cependant, les analystes d’IDC ont noté que même des fonctionnalités largement mises en avant, comme l’intelligence artificielle générative, n’ont pas significativement influencé la demande des consommateurs ni encouragé les mises à niveau anticipées. Cela ne présage rien de bon pour l’impact de la technologie Apple Intelligence sur les ventes d’iPhone à l’approche de 2025…