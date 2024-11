ChatGPT d’OpenAI pour Mac fonctionne désormais avec Xcode

L’application ChatGPT pour Mac est maintenant capable de s’intégrer avec des environnements de développement comme Xcode, VS Code, TextEdit, et Terminal, simplifiant les tâches des développeurs qui copient et collent leur code d’un éditeur de code dans ChatGPT.

Lorsque ChatGPT est autorisé à interagir avec une application comme Xcode par le biais d’une nouvelle fonctionnalité Work with Apps, du code peut être envoyée directement à ChatGPT en même temps qu’un prompt. TechCrunch a fait une démonstration de cette fonctionnalité et en a décrit le fonctionnement :

“Lors d’une démonstration avec TechCrunch, un employé d’OpenAI a ouvert l’application ChatGPT et un environnement Xcode contenant un projet simple modélisant le système solaire – bien qu’il manque la Terre. L’employé a sélectionné un onglet Xcode dans ChatGPT, qui indique au chatbot IA de regarder l’application, et a invité le chatbot à « ajouter les planètes manquantes ». Le chatbot a pu accomplir la tâche, en écrivant une ligne de code pour représenter la Terre qui correspondait au reste du format du projet“.

En octobre dernier, GitHub a intégré Copilot à Xcode, qui fournit une aide au développement directement dans l’application. L’intégration de ChatGPT n’est pas aussi poussée, et il n’est pas possible d’écrire du code dans Xcode. ChatGPT utilise plutôt l’API d’accessibilité de macOS pour les lecteurs d’écran qui permet aux applications de lire le texte, ce qui signifie également qu’il ne peut pas interpréter les images ou les vidéos.

La nouvelle fonctionnalité ChatGPT pour Mac est disponible depuis hier pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et ChatGPT Teams, avec un support Enterprise et Edu dans un futur proche. OpenAI prévoit d’étendre cette intégration à d’autres applications.