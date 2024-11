ChatGPT Search : le nouveau moteur de recherche d’OpenAI pour rivaliser avec Google

La concurrence dans le domaine des moteurs de recherche prend une nouvelle tournure. Après des mois de spéculations, OpenAI dévoile ChatGPT Search, marquant un pas important dans sa rivalité avec Google.

L’arrivée de ChatGPT Search, basée sur le prototype SearchGPT introduit en juillet 2024, représente une avancée majeure. Cette fonctionnalité est désormais intégrée à la plateforme ChatGPT, offrant une expérience de recherche révolutionnaire.

Une technologie de pointe pour une expérience enrichie

Le cœur de cette innovation repose sur une version optimisée de GPT-4o, adaptée spécifiquement pour la recherche d’informations. ChatGPT Search va au-delà des simples réponses textuelles. Il rassemble des contenus variés, y compris des médias multimédias et des données en temps réel comme les cours de bourse ou les scores sportifs. Ce moteur de recherche permet également aux utilisateurs de poursuivre des conversations contextuelles pour affiner leurs requêtes, une approche qui rappelle celle de Perplexity AI.

L’interface a également été repensée, avec une icône dédiée à la recherche web, permettant ainsi aux utilisateurs d’opter pour une recherche manuelle ou automatique selon leurs préférences.

Les perspectives d’évolution pour ChatGPT Search

Si le lancement de ChatGPT Search suscite de l’enthousiasme, il soulève également des questions. La première concerne la fiabilité et la transparence des sources utilisées. OpenAI affirme avoir conclu des partenariats avec divers éditeurs et sources d’information, bien que la nature de ces accords reste floue. En France, seul un partenariat avec Le Monde a été confirmé.

Le déploiement de ChatGPT Search sera progressif : les abonnés Plus et Team auront un accès anticipé, suivi par les entreprises et les établissements éducatifs, puis les utilisateurs gratuits.

Un autre sujet de souffrance est l’impact potentiel sur les sites d’information en ligne. Une étude indique que les aperçus générés par l’IA pourraient entraîner une baisse de 25 % du trafic vers ces sites, un phénomène qui pourrait affecter de nombreux éditeurs.

OpenAI prévoit d’étendre les fonctionnalités de ChatGPT Search. Notamment pour le shopping et les voyages, en s’appuyant sur ses modèles de « raisonnement » avancé pour proposer des recherches encore plus poussées. La société envisage également d’intégrer ChatGPT Search au mode de voix avancé pour offrir une interaction vocale optimisée.