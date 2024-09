Winamp publie son code source, mais garde un contrôle strict

Winamp, le célèbre lecteur multimédia des années 2000, revient sur le devant de la scène avec une surprise : la publication de son code source pour l’application Windows sur GitHub. Cependant, cette ouverture vient avec quelques restrictions importantes.

Winamp prépare son retour

À l’apogée de son succès, Winamp était l’un des lecteurs multimédias les plus populaires, notamment grâce à sa compatibilité avec une multitude de formats audio et ses fonctionnalités d’organisation avancées. Abandonnée en 2013, puis relancée discrètement en 2023, l’application pourrait connaître un renouveau en 2024, avec le lancement d’un nouveau lecteur mobile annoncé par le PDG Alexandre Saboundjian. De plus, l’entreprise a publié le code source de la version Windows sur GitHub, espérant attirer l’attention des développeurs. Mais il y a un « hic » : malgré cette ouverture, Winamp conserve un contrôle strict. Sur leur site, l’entreprise indique que « Winamp restera propriétaire du logiciel et décidera des innovations apportées dans la version officielle ».

La licence de Winamp sous le feu des critiques

Cette approche soulève des questions. Contrairement aux projets réellement open source, la licence adoptée par Winamp n’autorise pas la distribution de versions modifiées. En d’autres termes, les contributions des développeurs pourront être utilisées, mais seules les versions officielles validées par Nullsoft seront diffusées. De nombreux utilisateurs sur GitHub, ainsi que certains articles, critiquent cette démarche. Sur NotebookCheck, on peut lire des réactions telles que « Licence de chien » et « travail non rémunéré ». Suggérant que l’entreprise cherche à profiter du travail des développeurs sans leur offrir la reconnaissance ou la liberté d’action propre à l’open source.

La licence collaborative de Winamp (WCL) 1.0.1 précise clairement qu’aucune distribution de versions modifiées, que ce soit sous forme source ou binaire, ne sera autorisée. Cette restriction laisse penser que, bien qu’ils aient rendu leur code accessible, Nullsoft reste aux commandes et pourrait tirer parti des contributions sans contrepartie pour les développeurs externes.

Winamp risque de perdre les développeurs avec son approche semi-open-source

En voulant « ouvrir » son code tout en gardant un contrôle strict, Nullsoft risque d’éloigner la communauté de développeurs qui pourrait redonner vie à Winamp. Si vous êtes tout de même curieux de cette version « semi-open-source », le code est disponible à l’adresse suivante : about.winamp.com/free-llama.