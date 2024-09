Apple Card : Apple discute d’un éventuel partenariat avec JPMorgan Chase

Alors que l’on rapporte depuis longtemps qu’Apple et Goldman Sachs cherchent à mettre fin à leur partenariat avec l’Apple Card, JPMorgan Chase est désormais en pourparlers avec la firme de Cupertino pour reprendre le programme de cartes de crédit, rapporte le Wall Street Journal.

Selon le rapport, un accord pourrait encore prendre des mois, mais les discussions se sont accélérées ces dernières semaines, les deux parties négociant les détails d’un accord potentiel.

Chase cherche à obtenir certaines concessions pour parvenir à un accord, notamment en payant moins que les 17 milliards de dollars de soldes impayés des détenteurs d’Apple Card et en supprimant les cycles de facturation synchronisés de l’Apple Card, qui correspondent aux mois calendaires mais qui ont créé des problèmes de service à la clientèle.

Apple a également discuté du programme Apple Card avec Synchrony Financial et Capital One, tandis que Goldman Sachs s’est entretenu avec American Express l’année dernière. Les deux partenaires actuels de l’Apple Card ont étudié les moyens de mettre fin à leur partenariat, mais il semble que Chase soit le chef de file actuel.