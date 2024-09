Cryptos : un trader-star Shiba Inu affirme que ce jeton Ethereum en prévente à 0,03 $ atteindra 1 $

Si vous avez suivi les marchés de près, vous avez peut-être remarqué le retour progressif de Shiba Inu dans l’instabilité du marché, avec un gain hebdomadaire de 9,35 %. Ce regain a ravivé l’optimisme des investisseurs, en particulier de ceux qui tradent Shiba Inu.

Un trader chevronné, qui affiche un taux de réussite remarquable de 68,9 %, cherche désormais à diversifier son portefeuille après avoir obtenu des rendements substantiels sur des opérations à long terme. Il s’intéresse à un jeton Ethereum en prévente naissant, RCO Finance (RCOF), et prévoit que son prix pourrait bientôt passer de 0,03 $ à 1 $.

Le point de vue du trader Shiba Inu

En tant que trader chevronné de Shiba Inu, il est à l’écoute de l’évolution de la dynamique du marché, en particulier de la demande croissante de crypto AI et de DeFi. Alors que Shiba Inu a construit un écosystème florissant, le potentiel des memecoins reste limité, soulignant le besoin de croissance et d’évolutivité.

L’évolution vers le jeton Ethereum en prévente RCO Finance (RCOF) est une stratégie réfléchie pour explorer les opportunités dans le monde en expansion de l’IA crypto et des jetons utilitaires.

RCO Finance (RCOF) : la prévente du jeton Ethereum en pleine croissance

Le jeton Ethereum RCOF, natif de la plateforme RCO Finance, attire l’attention des traders Shiba Inu et d’autres investisseurs grâce à sa proposition de valeur unique.

Cette plateforme utilise une approche innovante de l’IA pour relever les défis de la finance décentralisée (DeFi), comme les frais de gaz élevés et les transactions lentes, tout en offrant des caractéristiques distinctives qui se distinguent sur le marché.

RCO Finance est la première plateforme de trading entièrement basée sur l’IA et l’apprentissage automatique sur la blockchain Ethereum. La plateforme fournit un robo-advisor unique alimenté par l’IA, un outil avancé qui utilise des algorithmes de ML pour élaborer des stratégies de trading personnalisées.

Cela ouvre l’accès à des perspectives de trading avancées pour tout le monde, des débutants aux investisseurs chevronnés, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à des conseillers financiers traditionnels.

Le robot-conseiller traite de vastes ensembles de données, repère des modèles et fait des prédictions pour aider les utilisateurs à naviguer dans le monde complexe du trading de crypto-monnaies. Cet outil est particulièrement précieux dans le marché imprévisible d’aujourd’hui, où des décisions rapides peuvent affecter de manière significative les résultats d’investissement.

Il active également une fonction de tenue de marché automatisée, parfaite pour les nouveaux venus sur le marché.

En outre, grâce à l’effet de levier élevé de la plateforme (jusqu’à 1000 fois pour certaines transactions), le robo-advisor aide les traders à exécuter des transactions avec des risques réduits. Le trader Shiba Inu peut ainsi voir son taux de réussite passer de 68 % à près de 100 %.

Soucieuse d’offrir de la diversité à ses clients, RCO Finance s’enorgueillit également d’une sélection impressionnante de plus de 150 000 actifs mondiaux répartis dans plus de 12 500 catégories, dont des cryptomonnaies, des actions, des obligations et des fonds négociés en bourse (ETF).

Cette vaste gamme permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles et de gérer efficacement les risques. Contrairement à de nombreuses plateformes qui limitent les utilisateurs à l’échange de crypto-monnaies, RCO Finance permet des échanges transparents entre différents types d’actifs, ce qui favorise une expérience de négociation plus intégrée.

Facteurs de croissance potentielle de RCOF

RCOF est plus qu’un outil d’IA crypto et de diversification des actifs ; il offre des fonctionnalités robustes conçues pour prospérer même sur des marchés volatils. Sa tokenomique avancée et son modèle déflationniste garantissent que les jetons non alloués sont brûlés, limitant la circulation sur le marché et augmentant potentiellement la valeur.

La valeur ajoutée est essentielle pour les traders qui explorent de nouvelles entreprises cryptographiques, en particulier pour ce trader Shiba Inu, et RCOF est à la hauteur. Avec une cotation élevée de 0,6 $, en hausse par rapport à 0,0344 $, les investisseurs peuvent bénéficier de pools de liquidités et d’intérêts de prêt DeFi.

Les détenteurs du jeton Ethereum en prévente RCOF bénéficient d’avantages tels que des frais de transaction réduits, des opportunités de mise en jeu jusqu’à 88% APY et des dividendes trimestriels basés sur leurs avoirs. Ces incitations encouragent les investissements à long terme et offrent de multiples façons de générer des revenus passifs.

La sécurité est une priorité absolue. Les contrats intelligents de RCOF sont soumis à des audits rigoureux par SolidProof, une société de blockchain renommée qui protège les fonds des utilisateurs contre les vulnérabilités.

En outre, l’adhésion aux réglementations du marché des crypto-actifs (MiCA) de l’UE renforce sa crédibilité, attirant les investisseurs à la recherche d’un environnement d’échange conforme et sécurisé.

Dans sa volonté de décentralisation, RCO Finance fournit une carte de débit pour un accès mondial aux fonds, éliminant les restrictions géographiques et les exigences KYC. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des systèmes financiers supplémentaires.

Le modèle de gouvernance unique confère également aux détenteurs de jetons RCOF des droits de vote sur les décisions clés, favorisant ainsi la communauté et la propriété. De telles structures de gouvernance sont de plus en plus importantes dans l’espace DeFi, alignant les intérêts de la plateforme avec ceux de ses utilisateurs.

