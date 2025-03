AirTag 2 : une sortie en en mai ou juin avec ces nouvelles fonctionnalités ?

Apple prévoirait de lancer un AirTag de deuxième génération en mai ou juin cette année, selon une fuite partagée aujourd’hui par Kosutami.

Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment rapporté qu’un nouvel AirTag arriverait mi-2025. Une sortie en mai ou juin correspondrait donc à ce calendrier.

Voici trois nouvelles fonctionnalités qui pourraient accompagner l’AirTag 2.

Une portée trois fois plus grande grâce à une nouvelle puce

L’AirTag 2 devrait être équipé d’une puce Ultra Wideband de deuxième génération, lui permettant d’avoir une portée jusqu’à trois fois plus grande que le modèle actuel.

Cette nouvelle puce, déjà présente dans l’iPhone 15 et l’Apple Watch Ultra 2, a permis l’introduction de la fonction Precision Finding for People sur les iPhone 15 et 16, facilitant la localisation des amis dans des endroits bondés, avec une portée pouvant atteindre 60 mètres.

Un haut-parleur plus sécurisé contre le stalking

Le haut-parleur intégré de l’AirTag 2 serait plus difficile à retirer ou à désactiver, afin d’améliorer la sécurité anti-stalking. Cette modification viserait à empêcher toute tentative de neutralisation du signal sonore par des personnes malveillantes.

Une meilleure intégration avec l’Apple Vision Pro

L’AirTag 2 bénéficierait également d’une intégration optimisée avec l’Apple Vision Pro. Aucune information précise n’a encore fuité sur cette fonctionnalité, mais elle pourrait améliorer l’expérience de localisation dans un environnement en réalité augmentée.

L’AirTag original a été annoncé lors d’un Apple Event en avril 2021. En France, il est vendu au prix de 39 euros l’unité ou 129 euros pour un pack de quatre.

Une source plutôt fiable

Kosutami est principalement connu comme un collectionneur de prototypes Apple, mais a déjà partagé des informations précises sur les futurs produits d’Apple.

Par exemple, il avait correctement prédit que l’iPhone 16 Pro serait équipé d’une batterie entourée de métal, bien avant son lancement. Cependant, sa fuite d’août 2024 annonçant l’arrivée imminente des AirPods Pro 3 ne s’est pas concrétisée.

Dans une autre publication aujourd’hui, Kosutami sous-entend à nouveau l’arrivée prochaine de nouveaux AirPods Pro, ainsi que de nouveaux accessoires pour la maison connectée d’Apple.

Apple devrait présenter un tout nouveau hub domotique cette année, et travaillerait également sur une sonnette Face ID et une caméra de surveillance, attendues pour 2026 ou plus tard.