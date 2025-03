Les iPhone 17 dotés d’une puce Wi-Fi Apple pour “améliorer la connectivité” ?

Apple équipera tous les iPhone 17 d’une puce Wi-Fi développée en interne, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Une puce Wi-Fi conçue par Apple pour plus d’efficacité

Dans un post sur X (Twitter), Kuo affirme que ce changement permettra d’améliorer la connectivité entre les appareils Apple tout en réduisant les coûts pour l’entreprise.

Actuellement, tous les iPhone utilisent une puce Wi-Fi et Bluetooth fournie par Broadcom. Toutefois, Kuo avait déjà prédit qu’Apple équiperait “presque tous” ses produits de sa propre puce Wi-Fi d’ici trois ans.

En octobre dernier, il prévoyait que seul un modèle d’iPhone 17 serait équipé de cette nouvelle puce. Il indiquait également que cette dernière prendrait en charge “la dernière norme Wi-Fi 7”, sans donner plus de détails. Son dernier rapport ne précise pas si cette information est toujours d’actualité.

Wi-Fi 7 : un atout pour la rapidité et la stabilité

Tous les iPhone 16 sont déjà compatibles Wi-Fi 7 grâce à la puce de Broadcom, mais leurs fonctionnalités restent limitées.

L’analyste Jeff Pu, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, avait affirmé en novembre 2024 que seuls les iPhone 17 Pro bénéficieraient de la puce Wi-Fi 7 développée par Apple. Cependant, les récents rapports de Kuo suggèrent que cette technologie pourrait finalement être présente sur toute la gamme.

Avec la prise en charge du Wi-Fi 7, les iPhone 17 pourraient exploiter simultanément les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, à condition d’être connectés à un routeur compatible. Cela permettrait :

Des vitesses de transfert de données plus élevées

Une latence réduite

Une meilleure stabilité de la connexion

Selon Qualcomm, le Wi-Fi 7 peut atteindre des vitesses maximales de plus de 40 Gbps, soit jusqu’à quatre fois plus rapide que le Wi-Fi 6E.

Vers une fusion des technologies sans fil chez Apple

La puce Wi-Fi d’Apple est distincte du modem C1 introduit dans l’iPhone 16e, mais Apple chercherait à fusionner ces composants dans le futur.

L’objectif serait de créer une architecture sans fil plus intégrée et économe en énergie, afin de réduire la consommation de batterie liée au Wi-Fi, au Bluetooth et aux connexions cellulaires.