Apple affirme que le nouveau modem C1 de l’iPhone 16e n’est que le “début”

Le nouveau modem C1 de l’iPhone 16e représente seulement “le début” d’une nouvelle ère, selon Johny Srouji, responsable des puces chez Apple.

Un projet à long terme pour Apple

Dans une interview accordée à Reuters, Srouji a déclaré :

“C1 est le début. Nous allons continuer à améliorer cette technologie à chaque génération, afin qu’elle devienne une véritable plateforme qui différenciera nos produits.”

Apple a confirmé à Reuters son intention d’intégrer ses propres modems cellulaires dans de plus en plus de produits au cours des prochaines années. D’ailleurs, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17 Air sera lui aussi équipé du modem C1.

Avec cette transition, Apple cherche à réduire sa dépendance à Qualcomm, qui fournit encore les modems des autres modèles d’iPhone. Qualcomm s’attend à voir sa part de marché des modems iPhone chuter à 20 % dès l’année prochaine.

Une conception avancée et des tests rigoureux

Le modem C1 est fabriqué en 4 nanomètres, tandis que son transceiver utilise un processus de 7 nanomètres, d’après Srouji. Il s’agit, selon lui, de la technologie la plus complexe jamais conçue par Apple.

Apple a testé le C1 avec 180 opérateurs dans 55 pays pour garantir sa fiabilité sur des fonctionnalités essentielles comme les appels téléphoniques et les connexions mobiles.

Un modem conçu pour l’efficacité énergétique

Les premiers tests de vitesse du modem C1 ne sont pas encore disponibles, mais Srouji précise que l’objectif d’Apple n’était pas d’égaler les performances brutes des modems concurrents, comme ceux de Qualcomm.

Bien que le C1 ne soit pas le plus rapide en 5G et n’inclut pas la prise en charge du mmWave, Apple affirme qu’il est le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone.

Grâce à cette efficacité énergétique et à une intégration poussée avec la puce A18 et le logiciel de l’iPhone 16e, ce dernier offre la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone de 6,1 pouces.

“Je suis convaincu que nous construisons quelque chose de véritablement différenciant.” – Johny Srouji