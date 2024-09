L’USB-C devient la norme, mais Apple vend encore ces 7 produits avec la recharge Lightning

Ces dernières années, Apple a progressivement fait passer ses produits de la norme Lightning à la norme USB-C. Par exemple, les boîtiers de charge des deux nouveaux modèles AirPods 4 dévoilés cette semaine, et des AirPods Max 2 sont désormais équipés d’un port USB-C. En outre, Apple a dans le même temps abandonné l’iPhone 13, qui était équipé d’un port Lightning.

La liste des appareils et accessoires Apple toujours vendus sur sa boutique en ligne avec le port ou connecteur Lightning, vieux de 12 ans, continue de se réduire et se présente désormais comme suit :

iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE

Magic Keyboard (Mac)

Magic Mouse

Magic Trackpad

Apple Pencil de première génération

Un nouvel iPhone SE doté d’un port USB-C devrait être lancé l’année prochaine, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus devraient être abandonnés en septembre prochain.

L’Apple Pencil de première génération sera probablement rendu obsolète à un moment ou à un autre, et le trio d’accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad pour Mac devrait eux aussi être mis à jour avec des ports USB-C dans un futur proche. Au-delà des câbles et adaptateurs legacy, l’ère Lightning sera donc enfin terminée chez Apple.