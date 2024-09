iPhone 16 & iPhone 16 Plus : prix, date de sortie, caractéristiques

Apple a annoncé lundi soir les tant attendus iPhone 16 de 6,1 pouces et iPhone 16 Plus de 6,7 pouces, dont la principale nouveauté est le contrôle de l’appareil photo sur le côté du terminal.

Comme l’annonçait la rumeur, la commande Camera Control est placée sous le bouton d’alimentation et vous pouvez contrôler diverses fonctionnalités de l’application Appareil Photo en appuyant ou en glissant dessus. La commande se trouve au ras du cadre de l’iPhone et fournit un retour haptique. Un appui rapide sur la commande de l’appareil photo lance l’app Appareil photo, et une pression prolongée lance l’enregistrement d’une vidéo. Vous pouvez également utiliser la commande de l’appareil photo pour accéder rapidement au zoom et à d’autres fonctionnalités grâce à une nouvelle superposition à l’écran.

Parmi les autres caractéristiques, citons le bouton Action introduit sur les modèles iPhone 15 Pro l’année dernière, une « forte augmentation » de l’autonomie de la batterie, des écrans plus lumineux et plus durables, la prise en charge du Wi-Fi 7 et une puce A18 dotée d’un Neural Engine à 16 cœurs jusqu’à deux fois plus rapide pour Apple Intelligence. Les appareils sont dotés d’un dos en verre infusé de couleurs, avec des finitions Outremer, Sarcelle, Rose, Blanche et Noire disponibles.

Apple affirme que la puce A18 offre des performances processeur jusqu’à 30% supérieures à celles de la puce A16 Bionic de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus de la génération précédente. La puce prend en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel pour un meilleur rendu graphique dans les jeux.

Apple Intelligence est disponible sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, ce qui signifie que les fonctionnalités d’IA générative seront prises en charge sur l’ensemble de la gamme iPhone 16, alors qu’elles étaient auparavant limitées à l’iPhone 15 Pro et à l’iPhone 15 Pro Max.

Le nouveau contrôle de l’appareil photo fonctionnera avec une nouvelle fonctionnalité d’intelligence visuelle qui vous permettra d’obtenir des détails sur les objets dans le viseur de votre appareil photo, qu’il s’agisse d’un restaurant, d’un vélo, d’un document ou d’un animal de compagnie.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont dotés d’appareils photo arrière alignés verticalement, dont un appareil photo principal de 48 mégapixels qui se double d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Les caméras alignées verticalement peuvent se combiner pour capturer des photos et des vidéos spatiales à lire sur le casque Apple Vision Pro.

Concernant leur prix, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont respectivement proposés à partir de 969€ et 1119€ en France, avec un espace de stockage de base de 128 Go. Les appareils seront disponibles en précommande ce vendredi 13 septembre et leur date de sortie est fixée au vendredi 20 septembre.