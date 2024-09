Nouvelle GoPro Hero : sortie le 22 septembre au prix de 229,99 euros

En parallèle de sa dernière caméra haut de gamme, GoPro a lancé un modèle d’action cam plus accessible, baptisé simplement GoPro Hero. Cette initiative vise à répondre aux attentes des consommateurs à budget limité. Soulignons que les prix des caméras GoPro ont régulièrement augmenté ces dernières années, en partie à cause de l’inflation.

La GoPro Hero redéfinit l’action cam avec stabilisation électronique et format 16:9

La nouvelle GoPro Hero offre l’essentiel de ce que l’on peut attendre d’une action cam en 2024. Elle permet de filmer des vidéos en 4K ou en Full HD, et capture des photos de 12 mégapixels. Contrairement aux modèles haut de gamme récents, elle dispose d’un capteur au format 16:9, optimisé pour les vidéos au format vertical ou horizontal, facilitant ainsi son utilisation dans divers contextes.

Comme la plupart des caméras GoPro, la Hero intègre une stabilisation, bien qu’elle soit ici électronique et gérée via l’application Quik de la marque. Cela permet de compenser les mouvements de l’utilisateur pour des vidéos plus fluides.

Légèreté et étanchéité à moitié prix

Afin de maintenir un prix compétitif, la GoPro Hero a fait quelques concessions. Elle ne dispose par exemple que d’un écran arrière, tactile pour faciliter la navigation dans les menus, mais il n’y a pas d’écran avant pour le retour vidéo.

En matière de conception, la caméra est étanche jusqu’à 5 mètres de profondeur. Ce qui en fait un bon choix pour les utilisateurs souhaitant filmer sous l’eau sans avoir besoin de matériel supplémentaire. De plus, grâce à son format réduit (35 % plus petite que la GoPro Hero 13 Black) elle ne pèse que 86 grammes. Cela la rend extrêmement légère et facile à transporter.

La GoPro Hero est équipée d’une batterie offrant jusqu’à 100 minutes d’enregistrement vidéo sur une seule charge.

Elle sera disponible à partir du 22 septembre en France, au prix de 299,99 euros. À titre de comparaison, le modèle haut de gamme GoPro Hero 13 Black est commercialisé à 449,99 euros. Cela rend la Hero nettement plus accessible pour un public plus large.