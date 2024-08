Google Pixel Watch 3 : un système d’alerte unique pour détecter les arrêts cardiaques

La Pixel Watch 3, récemment dévoilée par Google, introduit une fonctionnalité révolutionnaire pour la santé. Elle sera capable d’appeler automatiquement les secours si elle détecte un arrêt cardiaque chez son utilisateur.

Une montre connectée pour sauver des vies

Google a présenté ce mardi sa nouvelle Pixel Watch 3, qui se distingue par plusieurs nouveautés. Outre ses améliorations au niveau du format, un écran plus lumineux et fluide, et ses fonctionnalités sportives enrichies, la firme a mis en avant un système d’alerte santé intéressant. Ce système permettra à la montre de réagir en cas d’arrêt cardiaque, une fonction potentiellement salvatrice.

Concrètement, la Pixel Watch 3 pourra détecter l’absence de pouls de son utilisateur lorsqu’elle est portée. Si la montre repère ce signe critique, elle demandera à l’utilisateur de confirmer si une alerte doit être lancée. Si aucune réponse n’est donnée dans les 20 secondes, la montre contactera automatiquement les secours, transmettant la localisation de l’utilisateur pour une intervention rapide.

En plus de surveiller le pouls, la montre analysera d’autres indicateurs, comme les données de l’accéléromètre en cas de chute, pour établir un diagnostic précis d’arrêt cardiaque. Ce système est conçu pour maximiser les chances de survie en alertant rapidement les secours, surtout lorsque personne n’est présent pour le faire.

Un système similaire à la détection de chute

Ce nouveau dispositif repose sur un principe proche de la détection de chute, une fonctionnalité déjà présente chez d’autres constructeurs, notamment Apple avec ses Apple Watch. En effet, l’objectif est d’assurer une assistance rapide en cas d’urgence médicale grave, où chaque minute compte. En cas d’arrêt cardiaque, la rapidité d’intervention est cruciale pour augmenter les chances de survie de la victime.

Ce système de détection d’arrêt cardiaque sera disponible dans plusieurs pays européens, dont la France, à partir de septembre. Cependant, cette fonctionnalité semble exclusive à la nouvelle Pixel Watch 3 et ne sera donc pas proposée sur les versions précédentes de la montre.

Pour rappel, la Google Pixel Watch 3 sera disponible dès le 10 septembre en France, avec un prix de départ de 399 euros.