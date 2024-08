Windows et Android s’apprêtent à accueillir une fonctionnalité similaire à AirDrop

Microsoft est sur le point de rendre le partage de fichiers entre PC et appareils Android beaucoup plus simple grâce à une mise à jour de son application Mobile Connectée. L’entreprise introduit une fonctionnalité comparable à l’AirDrop d’iOS. Découvrez les détails de cette avancée majeure qui pourrait bien mettre fin aux méthodes de transfert démodées et laborieuses.

Un équivalent d’AirDrop pour Windows

Qui n’a jamais utilisé des méthodes détournées, comme l’envoi de mails ou de messages via des applications de messagerie instantanée, pour transférer des fichiers entre son smartphone et son ordinateur ? Ce casse-tête pourrait bientôt devenir un souvenir. Alors que les utilisateurs d’iOS bénéficient depuis longtemps de la fonctionnalité AirDrop pour échanger facilement des fichiers entre leurs appareils, les utilisateurs de Windows attendaient une solution similaire. Cette attente touche à sa fin.

Un document récent de Microsoft révèle que l’entreprise travaille sur une solution intégrée pour Windows et Android. Cette nouvelle fonctionnalité, liée à l’application Mobile Connectée, permettra une connexion fluide entre les PC Windows et les appareils Android, simplifiant le partage de fichiers. Selon Windows Central, le partage se fera via le menu de partage intégré sur l’appareil source. Ainsi, l’échange de fichiers entre smartphone et PC sera aussi simple que sur les appareils Apple.

Une fonctionnalité pour l’instant exclusive

L’application Mobile Connectée de Windows continue de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, il est désormais possible de retrouver son téléphone directement dans l’explorateur de fichiers de son PC. Cette nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers viendra renforcer encore davantage cet écosystème.

Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour en profiter. Il vous faudra un PC sous Windows 10 (version de mai 2019 ou plus récente) ou sous Windows 11, ainsi qu’un smartphone équipé d’Android 9.0 ou ultérieur. Pour le moment, cette fonctionnalité est exclusivement disponible pour les membres du programme Windows Insiders, mais elle devrait être déployée à l’ensemble des utilisateurs dans un avenir proche.