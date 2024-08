Watch S2 : Realme dévoile sa montre connectée à prix attractif

Realme revient sur le marché des montres connectées après une pause de trois ans, avec l’introduction de sa nouvelle montre, la Realme Watch S2. Ce modèle propose des fonctionnalités avancées tout en restant accessible financièrement.

Il y a quelques jours, Realme avait commencé à teaser le lancement de sa nouvelle montre connectée. Aujourd’hui, l’entreprise a donc officiellement présenté la Realme Watch S2. Ce lancement marque le retour de Realme sur le marché des smartwatchs, après une absence notable depuis les modèles lancés entre 2020 et 2021, dont la Realme Watch S.

Une montre avec des caractéristiques prometteuses

La Realme Watch S2 se distingue par un écran Amoled de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels, offrant une densité de 326 pixels par pouce et une luminosité de 600 cd/m². En termes de fonctionnalités, la montre est équipée de divers capteurs de santé et de suivi sportif. Incluant un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur de SpO2, une mesure de la tension artérielle et le suivi du sommeil. Toutefois, l’absence de puce GPS signifie qu’il faudra toujours avoir son smartphone à portée pour enregistrer les parcours ou la distance des séances d’entraînement.

Design et interface utilisateur de la Realme Watch S2

Côté design, la Realme Watch S2 arbore un boîtier en acier inoxydable, avec un poids de 41 grammes, et est disponible avec un bracelet en silicone ou en métal. La montre est certifiée IP68, ce qui la rend résistante à une immersion légère. Elle se distingue également par son interface dotée d’un assistant vocal « Super AI Engine », utilisant la technologie GPT 3.5 pour permettre une interaction vocale directe.

Bien que la montre ne fonctionne pas sous Wear OS, elle utilise un système d’exploitation plus simple. En effet, selon la marque, cela permet d’obtenir une autonomie pouvant aller jusqu’à deux semaines en utilisation normale, ou même cinq jours avec l’affichage permanent activé.

Disponibilité et prix

Pour l’instant, la Realme Watch S2 est lancée exclusivement en Inde, avec un prix de 5 299 roupies (environ 58 euros) pour la version avec bracelet métallique, et de 4 999 roupies (environ 55 euros) pour celle avec bracelet en silicone. Aucune information n’a encore été communiquée sur une éventuelle disponibilité en France.