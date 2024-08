Le Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim pas si fin que cela ?

Le Galaxy Z Fold 6 “Slim”, attendu pour la fin de l’année, pourrait ne pas être aussi mince qu’escompté. Samsung semble avoir opté pour la solidité de la charnière au détriment de la finesse du smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6

D’après un article de The Elec, bien que Samsung soit en train de finaliser le design de cette nouvelle version, celle-ci ne rivalisera pas avec la minceur du Honor Magic V3, par exemple. La version “Slim” du Galaxy Z Fold 6 aurait une épaisseur de 11,6 mm une fois repliée, soit seulement 5% de moins que le modèle standard, qui mesure 12,1 mm. En comparaison, le Honor Magic V3 affiche une épaisseur de 9,2 mm, voire seulement 4,3 mm lorsqu’il est déployé.

Priorité à la fiabilité

Samsung semble donc privilégier la fiabilité de la charnière sur ce nouveau modèle, ce qui est logique. Cependant, cela soulève des questions quant à l’intérêt d’une version dite “Slim” qui ne l’est pas tant que ça. Un cadre de l’entreprise, cité par Android Central, explique qu’il serait difficile de rendre le Galaxy Z Fold 6 Slim plus mince tout en maintenant une fiabilité satisfaisante. Ceci, en raison des contraintes sur la durabilité de la charnière. Samsung semble ainsi privilégier une construction plus robuste pour minimiser les risques de dommages à long terme.

De plus, la quête de la finesse pourrait impliquer l’utilisation de matériaux et composants plus coûteux. Cela pousse donc Samsung à rechercher un compromis entre finesse et coûts de production.

Le S-Pen sacrifié ?

Il est également rapporté que Samsung aurait déjà commencé la production en masse des composants nécessaires pour ce Galaxy Z Fold 6 Slim, mais en quantité limitée à environ 500 000 unités. Ce modèle, doté d’un écran plus grand que celui du Galaxy Z Fold 6 classique (8 pouces contre 7,6 pouces), pourrait ne pas intégrer le S-Pen, faute de place suffisante pour son rangement en raison de la minceur accrue.

Le lancement du Galaxy Z Fold 6 Slim est prévu pour le quatrième trimestre 2024, potentiellement en octobre. Toutefois, on ne sait pas encore si cette sortie sera mondiale ou restreinte à certains marchés, notamment en raison de la production limitée. Les détails seront confirmés dans les prochains mois.