DeepL, le rival de Google Traduction, lance son propre LLM

DeepL améliore son outil de traduction grâce à son propre LLM interne. L’outil de traduction acclamé, DeepL annonce la création de son propre grand modèle de langage (LLM) pour améliorer encore plus ses capacités de traduction et d’édition de texte.

DeepL prétend offrir de meilleures traductions que Google, OpenAI ou Microsoft

Fondée en 2017, la start-up allemande s’est rapidement imposée comme un leader mondial de la traduction. Elle passe désormais à l’étape supérieure avec le déploiement d’un nouveau modèle alimenté par un LLM spécifiquement conçu pour le langage. Ce modèle, réservé aux abonnés de l’offre DeepL Pro en anglais, japonais, allemand et chinois, promet des performances accrues. D’autres langues seront ajoutées prochainement.

« Les textes traduits paraissent plus naturels et sont adaptés à diverses utilisations, tout en diminuant le risque d’hallucinations et de fausses informations », explique la société dans un communiqué. L’un des avantages de ce LLM est qu’il n’est pas formé sur des données publiques, mais sur les données propriétaires de DeepL accumulées sur 7 ans. Elles sont « spécifiquement adaptées à la création de contenu et à la traduction », précise l’entreprise.

En outre, le LLM a été formé par des milliers d’experts linguistiques expérimentés pour fournir les meilleures traductions possibles. DeepL affirme surpasser les géants de l’IA générative, tels que Google, OpenAI et Microsoft. Lors de tests, des traducteurs professionnels ont constaté une chose intrigante. En effet, que les traductions de Google Translate et de GPT-4 nécessitaient respectivement deux et trois fois plus de révisions que celles de DeepL pour atteindre le même niveau de qualité.

Une année prometteuse pour la licorne allemande

Le lancement de ce LLM couronne un début d’année particulièrement réussi pour la start-up. Depuis début 2023, DeepL a atteint le statut de licorne et a annoncé en mai une levée de fonds de 300 millions de dollars, portant sa valorisation à 2 milliards de dollars.

Au début du mois, DeepL a également lancé une nouvelle offre destinée aux professionnels, spécialement « adaptée aux besoins en constante évolution des entreprises souhaitant intégrer des solutions IA ». En plus de la traduction, l’entreprise propose aussi un outil d’assistance à l’écriture. DeepL Write corrige la grammaire et améliore les phrases rédigées par les utilisateurs.

La société revendique un réseau de clients en pleine expansion, incluant plus de 100 000 entreprises, gouvernements et autres organisations à travers le monde.