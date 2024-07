Google simplifie le transfert vers iCloud : comment déplacer vos photos en quelques clics ?

Transférer des photos de Google Photos vers iCloud devient un jeu d’enfant. En quelques clics, vous pouvez désormais déplacer toutes vos photos et vidéos d’un compte à l’autre gratuitement, sans avoir besoin de les stocker temporairement sur votre appareil.

Passer de Google Photos à iCloud en toute simplicité

Avec le temps, les smartphones accumulent des quantités impressionnantes de photos et vidéos, des souvenirs précieux que l’on souhaite conserver. C’est souvent une des raisons principales pour souscrire à une offre de stockage en ligne. Cependant, transférer ces gigaoctets de médias d’un appareil à un autre, particulièrement lorsqu’on passe d’Android à iOS (ou l’inverse), peut être compliqué. Surtout lorsqu’il s’agit de passer de Google Photos à iCloud Photos.

En 2021, Apple avait déjà lancé un outil pour faciliter ce transfert entre ses services et ceux de ses concurrents. Aujourd’hui, c’est au tour de Google de proposer une solution similaire via Google Takeout, son service de récupération des données. Ce transfert s’effectue directement entre les serveurs de Google et d’Apple et peut prendre de quelques heures à quelques jours selon la quantité de données à transférer, d’après Apple.

Procédure de transfert simplifiée

Pour lancer le transfert, rendez-vous sur Google Takeout, sélectionnez les données de Google Photos, puis choisissez “Apple – iCloud Photos” comme destination. Une fois la manœuvre confirmée, le transfert commence automatiquement, sans nécessiter d’autres interventions de votre part, si ce n’est de vérifier que vous disposez de suffisamment d’espace sur iCloud. Il est également possible de programmer cette opération pour qu’elle se répète tous les deux mois pendant un an.

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée dans un article de blog sur le site de la Data Transfer Initiative (DTI). Il s’agit d’un projet collaboratif entre plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Google, Apple et Meta. Meta avait ouvert la voie avec son outil de transfert entre Facebook et Google Photos disponible depuis 2019.

Google Takeout intégrera la fonctionnalité de transfert vers iCloud dès la semaine prochaine, accessible gratuitement dans plus de 240 pays et régions. Toutefois, le transfert sera impossible si la protection avancée des données est activée sur votre compte iCloud, ou si le compte appartient à un enfant ou est géré par une entreprise.