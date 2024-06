Google Podcasts disparaît : une transition vers YouTube Music 

Le 23 juin 2024, Google a commencé à fermer son service Google Podcasts, laissant aux utilisateurs jusqu’au 29 juin pour exporter leurs flux vers une autre plateforme. Google recommande YouTube Music comme la solution de transition la plus simple et intuitive, bien que cette option soit loin d’être idéale.

Centralisation et simplification des services de Google

Cette fermeture s’inscrit dans la stratégie de Google visant à centraliser ses services. L’objectif est double :

Centraliser les podcasts sur YouTube Music pour simplifier l’offre de Google.

pour simplifier l’offre de Google. Éviter les doublons puisque les créateurs de contenus uploadent leurs œuvres à la fois sur Google Podcasts et YouTube Music.

puisque les créateurs de contenus uploadent leurs œuvres à la fois sur Google Podcasts et YouTube Music. Proposer des outils avancés pour les créateurs.

Expérience utilisateur sur YouTube Music

Personnellement, en tant qu’utilisateur de Google Podcasts, la transition vers YouTube Music n’a pas été sans difficultés. Bien qu’il soit facile d’exporter le fichier OPML pour basculer vers YouTube Music ou une autre plateforme, les fonctionnalités de YouTube Music restent limitées pour le moment.

Le moteur de recherche de YouTube Music n’est pas complet, par exemple, la recherche du podcast ZQSD renvoie uniquement vers Silence on joue. De plus, tout l’historique de lecture des podcasts est perdu, et il est impossible d’indiquer qu’un épisode a déjà été lu, ce qui constitue un gros manque par rapport à Google Podcasts.

Alternatives à Google Podcasts et YouTube Music

Pour ceux qui cherchent des alternatives, plusieurs options existent, bien que la plupart soient avec publicités et/ou payantes.

Apple Podcasts est une solution naturelle pour les utilisateurs de l’écosystème Apple.

est une solution naturelle pour les utilisateurs de l’écosystème Apple. AntennaPod, une application libre, semble être la meilleure option pour les utilisateurs Android. Elle permet une lecture tant sur mobile via application que sur ordinateur avec un lecteur Web.

En conclusion, bien que Google souhaite centraliser et simplifier ses services avec la transition vers YouTube Music, les utilisateurs de Google Podcasts peuvent rencontrer plusieurs défis, notamment des limitations fonctionnelles et la perte d’historique. Des alternatives existent, mais souvent au prix d’un compromis entre coûts et fonctionnalités.