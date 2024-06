E-paper : Samsung dévoile son 1er écran à consommation énergétique quasi nulle

Lors de l’Infocomm 2024 à Las Vegas, Samsung a présenté une innovation majeure : un écran à encre électronique révolutionnaire. Cette technologie “E-paper” pourrait transformer les affichages publicitaires en offrant une efficacité énergétique exceptionnelle.

Un choix écologique prometteur pour Samsung

L’Infocomm 2024, qui s’est tenu du 8 au 12 juin à Las Vegas, est un rassemblement de professionnels de l’audiovisuel venus des quatre coins du globe. Samsung a choisi cet événement pour dévoiler son prototype fonctionnel d’écran « Color E-paper ».

Samsung affirme que cet écran peut afficher du contenu sans consommer d’énergie. Selon Samsung Electronics, le téléviseur « Color E-Paper » fonctionne avec une consommation énergétique nulle, sauf lorsqu’il change de contenu.

Bien que cela puisse sembler surprenant, cette caractéristique respecte les normes de la Commission électrotechnique internationale. Cela permet de qualifier un appareil de consommation nulle si celle-ci est inférieure à 0,005 W. D’autres fabricants explorent aussi cette voie, comme Asus avec son écran personnalisable.

Un outil idéal pour la publicité

Baptisé EMDX, cet écran numérique couleur de 32 pouces se destine principalement aux usages publicitaires. Il offre une résolution QHD et peut afficher jusqu’à 60 000 couleurs. Mesurant seulement 17,9 mm d’épaisseur et pesant 2,9 kg sans sa batterie, il dispose d’un espace de stockage intégré pour afficher divers fichiers. Doté de 8 Go de stockage, de connexions Bluetooth et Wi-Fi, et de deux ports USB Type-C, il est conçu pour être versatile. Il s’adapte à de nombreux environnements comme les plafonds, les tables ou les murs.

Samsung accompagne ce lancement d’une application mobile dédiée, permettant de gérer facilement le contenu affiché sur l’écran. Il sera également possible de le contrôler à distance via Samsung VTX, une solution Cloud professionnelle pour la gestion des écrans d’affichage dynamique. Grâce à sa légèreté et sa finesse, cet écran pourrait s’intégrer parfaitement dans des lieux publics, des centres commerciaux ou des restaurants. Il offre ainsi une solution écologique et pratique pour l’affichage de menus ou autres informations, sans nécessiter de fréquents branchements et débranchements.