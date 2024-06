iOS 18 : l’application Mail d’Apple pourrait vous aider à rédiger vos emails et à y répondre

Mail d’Apple dans iOS 18 devrait bénéficier d’améliorations substantielles alimentées par de nouvelles capacités d’IA, notamment une recherche plus puissante, des « réponses intelligentes » génératives et une aide à la composition des emails.

Selon un nouveau rapport d’AppleInsider, les résultats renvoyés lors d’une recherche dans Mail seront améliorés pour inclure des informations supplémentaires provenant des contacts, des emplacements et des documents stockés localement.

Par ailleurs, les « réponses intelligentes » s’appuieront sur le grand modèle de langage (LLM) d’Apple, connu en interne sous le nom d’Ajax. Associées à l’intégration poussée de Siri dans Mail et à la capacité de l’assistant virtuel à créer des réponses à la volée à la demande de l’utilisateur, les réponses intelligentes sont développées pour rationaliser la communication et faire gagner du temps.

Associé aux nouvelles fonctionnalités de Mail, un nouveau cadre d’outils d’écriture à l’échelle du système pourrait permettre d’éditer du texte via Siri. Ce cadre est apparemment inclus dans les versions préliminaires d’iOS 18, d’iPadOS 18 et de macOS 15.

Bien que l’on en sache peu sur sa mise en œuvre, le rapport affirme qu’il pourrait aider à changer le style ou le ton du texte de l’utilisateur lorsqu’il tape un email ou un message. Par exemple, si un utilisateur souhaite paraître moins familier, il pourrait demander à Siri de « rendre ce texte plus professionnel ».

Le rapport présente un certain nombre d’autres informations liées au « Projet BlackPearl » – le nom de code d’Apple pour certaines améliorations de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique intersystème – notamment la catégorisation automatique des emails en fonction du contenu (par exemple, la sensibilité au temps), la capacité de résumer les emails et les fils de discussions, ainsi que les résumés de notification en fonction du sujet.