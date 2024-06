Uber va ajouter à son app iPhone des mini-jeux pour vous occuper pendant vos trajets

Vous vous ennuyez pendant vos trajets en VTC ? Eh bien sachez qu’Uber semble avoir l’intention de proposer des mini-jeux dans son application iPhone, d’après du code caché découvert dans celle-ci.

Aaron Perris, un collaborateur du site MacRumors, a découvert plusieurs références à la possibilité de charger des jeux dans la dernière version de l’application Uber, publiée lundi. Une ligne de code indique que la fonction de jeu nécessitera une connexion internet.

On ne sait pas exactement quand Uber prévoit de mettre des mini-jeux à la disposition du public, et il n’y a aucune garantie que la fonction soit lancée. Aucun autre détail n’est connu à ce jour, en dehors des nouvelles lignes de code ajoutées à l’application, et MacRumors ne peut donc pas confirmer si les jeux seront disponibles gratuitement ou s’ils nécessiteront des achats dans l’application.

En proposant des jeux dans son application iPhone, Uber offrirait aux passagers un moyen pratique de se divertir pendant le trajet. Uber suivrait ainsi les traces de YouTube, qui a ajouté des mini-jeux à son application iPhone le mois dernier.

Dans le même temps, les utilisateurs de l’application Uber en France commencent à voir apparaître depuis peu des publicités lorsqu’ils ont commandé une course et attendent l’arrivée de leur chauffeur.