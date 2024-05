Fuites : des spécifications surprenantes pour les Sony Xperia 1 VI & 10 VI

Deux fuites d’informations dévoilent une bonne partie des spécifications techniques de deux prochains smartphones de Sony : les Xperia 1 VI et 10 VI. Ces modèles représentent respectivement le haut de gamme et l’entrée de gamme attendus de la marque japonaise.

© Android Headlines

Date de sortie des smartphones

Sony prévoit de dévoiler de nouveaux smartphones lors d’un événement spécial Xperia, comme en témoigne l’annonce sur le site web japonais de la marque. Ayant réduit considérablement son activité mobile au fil des ans, le fabricant nippon se concentre désormais sur sa gamme Xperia, notamment les Xperia 1, 10 et 5. Leurs sixièmes versions sont attendues en 2024, avec les Xperia 1 VI et 10 VI en tête de liste pour une annonce initiale. En attendant cet événement, Android Headlines a partagé 70 images révélant le design de ces deux appareils.

Sur les images du Xperia 10 VI, on peut voir à l’arrière un bloc photo vertical intégré à la coque, comprenant deux modules et un flash LED. Comparé au Xperia 10 V, il semble perdre un objectif, passant d’un trio à un duo comprenant un module grand-angle (48 Mpx), et un ultra grand-angle de 8 Mpx.

Est-ce la fin de l’ère du ratio 21:9 ?

Les images du Xperia 1 VI révèlent un design presque identique à celui de la génération actuelle. Cependant, Android Headlines note un changement dans le ratio d’affichage, mettant fin à l’utilisation du ratio 21:9 qui était présent depuis le premier Xperia 1 en 2019.

MSPowerUser apporte des précisions concernant le Xperia 1 VI. En effet, il indique qu’il adopterait une dalle OLED au ratio 19,5:9 avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Il serait également équipé :

d’une puce Snapdragon 8 Gen 3 ;

d’une batterie de 5000 mAh ;

de la charge sans fil et de la charge inversée sans fil ;

d’un triple module photo comprenant un capteur CMPS Exmor T for mobile, etc.

De plus, les applications Photograph Pro, Videography Pro et Cinema Pro pourraient être regroupées en une seule application photo.