OpenAI retire une voix à ChatGPT, après des accusations de Scarlett Johansson (Her)

C’est ce qu’on appelle une affaire à multiples volets. OpenAi, l’entreprise qui lancé ChatGPT, a annoncé qu’elle retirait de son chatbot une voix numérique, “Sky”, après que l’actrice américaine Scarlett Johansson a accusé la société d’avoir reproduit sa voix sans son consentement. Pour rappel, Scarlett Johansson prête sa voix à l’IA dans le film Her, qui met en scène Joaquin Phoenix lentement tomber amoureux d’un robot conversationnel.

“Il a dit qu’il pensait que ma voix réconforterait les gens”

“Nous avons entendu les interrogations sur la manière dont nous avons choisi les voix pour ChatGPT”, a souligné OpenAI. Par conséquent, “nous travaillons à suspendre l’utilisation de Sky pendant que nous y répondons”, précise l’entreprise. “La voix de Sky n’est aucunement une imitation de celle de Scarlett Johansson”, a-t-elle cependant démenti, assurant qu’elle avait été développée en se basant sur la voix de différentes actrices.

Pourtant, la comédienne a une version tout à fait différente. En septembre dernier, j’ai reçu une offre de Sam Altman, qui souhaitait m’embaucher pour être la voix de l’actuel système ChatGPT 4.0″, affirme-t-elle. “Il a dit qu’il pensait que ma voix réconforterait les gens”, a-t-elle détaillé, soulignant avoir alors “décliné l’offre”. “Quand j’ai entendu la démo publiée, j’ai été choquée, en colère et incrédule que monsieur Altman ait mis au point une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence”, raconte l’actrice.

Elle ajoute que “monsieur Altman a même insinué que la similitude était intentionnelle, en tweetant un seul mot, ‘elle'”. Scarlett Johansson avait en effet incarné la voix du système d’intelligence artificielle dans le film Her, dont les créateurs de ChatGPT n’ont pas caché s’inspirer. L’actrice explique avoir alors “été obligée d’engager un conseiller juridique, qui a écrit deux lettres à monsieur Altman et OpenAI, (…). Par conséquent, OpenAI a accepté à contrecœur de supprimer la voix ‘Sky'”.