iPhone 17 Pro : 12 Go de RAM, Dynamic Island plus étroite sur le Pro Max ?

Cette semaine, les rumeurs concernant l’iPhone 17 se multiplient grâce à Jeff Pu, un analyste qui dispose de sources au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Asie.

Alors que l’iPhone 16 ne sera pas annoncé avant plusieurs mois, les rumeurs concernant les iPhone qui arriveront dans deux générations commencent déjà à faire surface, environ un an et demi avant le lancement.

12 Go de RAM sur les iPhone 17 Pro ?

Dans une note de recherche de la société d’investissement Haitong, Pu a déclaré que les iPhone 17 Pro et Pro Max seront équipés de 12 Go de mémoire vive. À titre de comparaison, les modèles iPhone 15 Pro disposent de 8 Go de mémoire vive et les modèles iPhone 16 Pro devraient également disposer de 8 Go de mémoire vive. Cette augmentation devrait contribuer à améliorer les performances multitâches de l’iPhone.

Une Dynamic Island plus étroite sur l’iPhone 17 Pro Max ?

Jeff Pu a par ailleurs déclaré que l’iPhone 17 Pro Max présenterait une « Dynamic Island beaucoup plus étroite » en raison de l’adoption d’une « métalens » plus petite pour le système Face ID. Il s’agirait de la première réduction de la taille de la Dynamic Island depuis ses débuts sur l’iPhone 14 Pro.