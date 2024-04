Youtube veut diffuser des publicités quand vous mettez les vidéos en pause

Des pubs, des pubs et encore des pubs. Si vous pensiez que vous alliez y échapper, détrompez vous, car Google veut absolument vous en faire ingérer encore et encore. Google souhaiterait aller plus loin sur le sujet en diffusant ses publicités lorsque vous mettez une vidéo en pause. Un test est d’ores et déjà en cours et les résultats seraient prometteurs – pour la maison-mère Alphabet, tout du moins.

“Forte traction”

« Au premier trimestre, nous avons constaté une forte traction grâce à la mise en place d’un test de pause publicitaire sur les téléviseurs connectés, un nouveau format publicitaire non interruptif qui apparaît lorsque les utilisateurs mettent en pause leur contenu organique », a déclaré Philipp Schindler, directeur des affaires chez Google. Il a fait cette déclaration à la suite de la publication des résultats financiers d’Alphabet, la maison-mère de Google. Il affirme que les pubs pendant les pauses sur YouTube « donnent de bons résultats en matière d’augmentation de la notoriété de la marque » et « suscitent des prix élevés de la part des annonceurs ». Étant donné que Google est très satisfait du test, il est tout à fait possible que l’entreprise mette en place ce nouveau système de pubs à tout le monde.

Youtube a déjà récemment lancé la chasse aux bloqueurs de publicités sur les navigateurs internet, et s’est aussi attaqué aux applications tiers qui permettent de voir des vidéos Youtube sans pub. L’application veut pousser son abonnement Youtube Premium, coûtant tout de même 12,99 euros par mois…