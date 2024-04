Spotify se remet à être rentable et accueille de nouveaux abonnés

Malgré les licenciements, Spotify est couronné de succès. Le service de streaming de musique est repassé au vert au début de 2024 puisque son bénéfice d’exploitation a atteint les 168 millions d’euros, contre une perte de 156 millions d’euros un an plus tôt. Le service perdait de l’argent les derniers trimestres. Les abonnés payants ont légèrement augmenté à 239 millions, en hausse de 1% par rapport à fin décembre (236 millions d’utilisateurs) et en ligne avec ses prévisions, selon le rapport trimestriel du groupe. Il enregistre 615 millions d’utilisateurs actifs (payants + gratuits avec publicité), légèrement moins que sa prévision de 618 millions.

“Rentabilité record”

« L’entreprise a enregistré de bons résultats au premier trimestre, grâce à une augmentation du nombre d’abonnés, à l’amélioration de la monétisation et à une rentabilité record », s’est félicité Spotify. La plateforme avait annoncé en fin d’année dernière une troisième vague de licenciement, avec 1500 personnes sur le départ, soit 17% des effectifs.

La société explique qu’elle a dépensé 82 millions d’euros en charge sociales liées à la hausse de l’action Spotify. La plateforme paie des bonus sous forme d’actions. Ces dépenses « ont été plus que compensées par la baisse des frais de personnel », ajoute-t-elle. « Dans l’ensemble, nous sommes encouragés par le bon début de l’année et nous considérons que l’entreprise est bien positionnée pour atteindre les objectifs définis lors de notre journée des investisseurs 2022 », souligne Spotify dans son rapport.